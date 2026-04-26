Autoritățile au identificat suspectul care a deschis focul ca fiind un bărbat de 31 de ani din California. Donald Trump a declarat că un agent al Serviciului Secret a fost împușcat de la mică distanță în timpul incidentului, însă a fost protejat de vesta antiglonț.

„Din punctul meu de vedere, a fost un nebun, un lup singuratic”, a spus Trump despre suspect. Potrivit președintelui SUA, evenimentul a fost o „experiență destul de traumatizantă” pentru Prima Doamnă. „Preşedintele şi Prima Doamnă sunt în siguranţă, la fel ca toate persoanele aflate sub protecţie”, a declarat într-un comunicat acest serviciu însărcinat cu protecţia înalţilor demnitari politici americani, adăugând că o persoană a fost arestată.

Donald Trump a apreciat intervenția forțelor de securitate și a anunțat că un suspect „a fost reținut”, după ce a fost evacuat de la cina corespondenților de la Casa Albă.

„Ce seară în Washington. Serviciile Secrete şi forţele de ordine au făcut o treabă extraordinară. Au acţionat cu rapiditate şi curaj. Trăgătorul a fost reţinut şi am recomandat ca „spectacolul să continue”, dar ne încredinţăm în totalitate deciziei forţelor de ordine. Acestea vor lua o decizie în scurt timp”, a scris el pe platforma sa Truth Social.

Cina anuală a corespondenților de la Casa Albă a fost întreruptă brusc, sâmbătă seara, la Washington, D.C., după ce s-au auzit explozii puternice.

Cei aproximativ 2.600 de invitați, alături de Donald Trump și Melania Trump, s-au adăpostit imediat, iar președintele și soția sa au fost evacuați de urgență de agenții Serviciului Secret.

Ulterior, întreaga sală a fost evacuată, inclusiv membrii guvernului american, de la Pete Hegseth până la Marco Rubio.

Zona a fost împrejmuită de forțele de ordine, în timp ce elicopterele au survolat centrul capitalei americane.

Following reports of shots fired at the White House Correspondents Dinner, reports say that the U.S. Secret Service now has a suspect in custody. Footage here shows the moment the purported shots were fired.

April 26, 2026

Incidentul din această seară de la Cina Corespondenților de la Casa Albă a reprezentat o „experiență destul de traumatizantă” pentru prima doamnă Melania Trump, potrivit declarațiilor făcute de președintele Donald Trump.

„S-au petrecut multe lucruri acolo sus într-un timp foarte scurt”, a spus el în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă. „Dar, repet, timpul de reacţie a fost cu adevărat incredibil.”

Donald Trump a declarat că el și Prima Doamnă au fost bine protejați și că „au părăsit scena foarte rapid”.

Președintele a făcut referire, din sala de presă a Casei Albe, la tentative anterioare de asasinat, amintind incidentele din Butler, Pennsylvania și Palm Beach, Florida, și i-a îndemnat pe americani să „își rezolve diferențele”.

„După cum ştiţi, aceasta nu este prima dată în ultimii doi ani când republica noastră a fost atacată de un potenţial asasin care a încercat să ucidă. În Butler, Pennsylvania, acum mai puţin de doi ani, ştiţi cu toţii povestea aceea, iar în Palm Beach, Florida, la câteva luni după aceea, am fost foarte aproape, chiar am fost”, a declarat Trump reporterilor sâmbătă seara târziu „Dar totuşi, toţi cei din acea sală… a existat o iubire imensă şi o unitate extraordinară”, a adăugat preşedintele, referindu-se la condamnarea bipartizană a evenimentelor din această seară.

Donald Trump a declarat că el, Prima Doamnă Melania Trump și vicepreședintele JD Vance au fost escortați rapid de pe podium, după ce s-au auzit împușcături sâmbătă seara, eveniment care a întrerupt Cina Corespondenților de la Casa Albă.

Trump a transmis, de asemenea, mulțumiri reprezentanților presei, afirmând că aceștia „au fost foarte responsabili în relatările lor”.

Donald Trump a declarat sâmbătă seară că focurile de armă trase la gala presei de la Washington, D.C. nu îl vor determina să își schimbe poziția sau să renunțe la politica sa privind Iranul.

Președintele a subliniat că, în opinia sa, incidentul nu are nicio legătură cu actuala criză internațională.

„Asta nu mă va face să renunţ la câştigarea războiului din Iran”, a declarat preşedintele american. „Nu ştiu dacă a avut vreo legătură cu asta, dar, pe baza informaţiilor de care dispunem, nu cred”, a estimat el.

Donald Trump a precizat că anchetatorii încearcă să stabilească motivele presupusului autor al focurilor de armă, care a fost arestat și pe care l-a descris drept „lup singuratic”.