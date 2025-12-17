Comisia Europeană sprijină propunerea României de a finanța burse sociale pentru circa 40.000 de studenți, utilizând Fondul Social European Plus. Finanțarea este prevăzută prin Programul Educație și Ocupare și se adresează universităților din întreaga țară, pentru anul universitar 2025–2026.

Fondul Social European Plus este coordonat la nivel european de Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire. Comisia a confirmat că această intervenție respectă regulamentul FSE+ și obiectivele asumate de programul european.

Sprijinul Comisiei Europene este considerat esențial în contextul în care plata burselor sociale a fost suspendată temporar din bugetul de stat. Decizia a fost luată pe fondul măsurilor naționale de reducere a deficitului bugetar.

Prin activarea fondurilor europene, autoritățile române urmăresc menținerea sprijinului pentru studenții proveniți din medii vulnerabile. Scopul este reducerea riscului de abandon universitar și asigurarea continuității studiilor pentru beneficiarii burselor sociale.

Pentru implementarea acestei măsuri, România a propus suplimentarea bugetului proiectului „Intervenții pentru învățământul terțiar – măsuri sistemice pentru prevenirea și reducerea abandonului universitar”. Suplimentarea este estimată la aproximativ 60 de milioane de euro din Fondul Social European Plus.

Fondurile vor fi utilizate pentru acordarea burselor sociale pe o perioadă de nouă luni din anul universitar. Beneficiarii vor fi studenții incluși pe listele eligibile aferente ciclului de plată din 2025, conform criteriilor stabilite de autoritățile naționale.

Comisia Europeană a precizat că această finanțare este în deplină concordanță cu obiectivele Programului Educație și Ocupare. Programul urmărește sprijinirea tinerilor din grupuri dezavantajate, depășirea situațiilor de vulnerabilitate și creșterea accesului la educație universitară.

Prin acest acord, executivul european își reafirmă angajamentul de a utiliza Fondul Social European Plus ca principal instrument pentru investiții în capitalul uman și pentru răspunsuri flexibile la nevoile statelor membre.

Autoritățile române estimează că bursele sociale vor fi disponibile în anul universitar 2025–2026, cu primele plăți programate pentru luna februarie 2026, aferente lunii ianuarie. Măsura se bazează pe o realocare temporară a fondurilor în cadrul aceleiași priorități și aceluiași obiectiv specific din Programul Educație și Ocupare.

Pe termen lung, România și-a exprimat angajamentul de a relua finanțarea burselor sociale din bugetul de stat, în completarea sprijinului oferit de Fondul Social European Plus.