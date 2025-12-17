Senatul a votat, miercuri, o inițiativă legislativă propusă de Uniunea Salvați România (USR). Legea a fost adoptată cu 107 voturi pentru, 4 împotrivă și 6 abțineri. Prin această lege, universitățile vor trebui să ofere mai multă practică studenților: de la 50% la 75%.

USR spune că această schimbare îi ajută pe studenți să lege mai bine studiile de cerințele reale ale pieței muncii. Studenții vor avea mai multe ocazii să învețe lucruri practice încă din timpul facultății, nu doar teorie. Potrivit USR, legea va duce la absolvenți mai bine pregătiți, mai competitivi și mai adaptați la cerințele societății și economiei de azi.

După votul din Senat, legea merge acum la promulgare.

Senatorul USR Irineu Darău spune că universitățile trebuie să găsească soluții pentru a crește numărul stagiilor de practică pentru studenți, având flexibilitatea de a colabora cu piața liberă și, în același timp, suficient timp până la începutul anului universitar 2029–2030 pentru a se adapta noilor obiective, urmând o direcție clară monitorizată prin indicatori.

Potrivit spuselor sale, nevoia studenților de practică este foarte mare, atât în mediul privat, cât și în proiecte organizate de universități, și că orice experiență practică dobândită înainte de absolvirea facultății îi ajută foarte mult pe studenți să se integreze pe piața muncii.

„Universităţile trebuie să găsească soluţii să crească numărul de stagii de practică pentru studenţi, având şi flexibilitatea de a găsi soluţii pe piaţa liberă, dar şi timp suficient, până la începutul anului de învăţământ 2029-2030, pentru a se adapta noii ţinte, pe o traiectorie corectă şi urmărită prin indicatori. Nevoia studenţilor de practică, fie în domeniul privat, fie în proiecte asigurate intern de universităţi, este foarte mare. Orice experienţă practică în domeniu pentru studenţi înainte de a absolvi facultatea îl va ajuta imens în integrarea pe piaţa muncii”, a susţinut Darău.

Potrivit Legii nr. 258/2007 privind practica elevilor şi studenţilor, practica este activitatea desfăşurată de elevi şi studenţi, în conformitate cu planul de învăţământ, care are drept scop verificarea aplicabilităţii cunoştinţelor teoretice însuşite de aceştia în cadrul programului de instruire. Practicantul este elevul sau studentul care desfăşoară activităţi practice pentru consolidarea cunoştinţelor teoretice şi pentru formarea abilităţilor, spre a le aplica în concordanţă cu specializarea pentru care se instruieşte.

Organizatoul de practică este unitatea sau instituţia de învăţământ preuniversitar, respectiv universitar, care desfăşoară activităţi instructiv-educative şi formative. Partenerul de practică este o societate comercială, o instituţie centrală ori locală sau orice altă persoană juridică ce desfăşoară o activitate în corelaţie cu specializările cuprinse în nomenclatorul Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului şi care poate participa la procesul de instruire practică a studenţilor şi elevilor.