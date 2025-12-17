Marius Budăi a reacționat dur, într-o postare publică, pe tema salariului minim, afirmând că Executivul nu are marjă de interpretare în privința majorării acestuia. Potrivit fostului ministru al Muncii, cadrul legal actual îl obligă pe premier să aplice creșterea, indiferent de opiniile politice exprimate în spațiul public.

„Pe legislația în vigoare, domnul prim-ministru Bolojan este obligat să majoreze salariul minim! Așadar, opiniile sale pe acest subiect sunt irelevante în fața obligației legale.”, a transmis Budăi.

Social-democratul avertizează că o eventuală tentativă de amânare sau evitare a majorării, printr-o ordonanță de urgență, ar putea avea un parcurs dificil în Parlament.

„Probabil se gândește la o derogare de la lege printr-o ordonanță de urgență. Sfatul meu este să nu se joace cu focul! O astfel de ordonanță ar putea pica în Parlament. Eu personal voi vota împotriva unei derogări de la Legea salariului minim. Și cred că mulți colegi din PSD gândesc la fel!”, a subliniat Budăi.

În același mesaj, acesta face trimitere la tensiunile recente din coaliție și la votul din Senat împotriva unui ministru USR, susținând că PSD nu poate susține la nesfârșit decizii care afectează propriii alegători.

„Să ia aminte la votul PSD de zilele trecute din Senat împotriva doamnei ministru USR care a lăsat fără apă sute de mii de oameni! Nu putem gira la nesfârșit deciziile unilaterale sau prostiile unor parteneri de guvernare care lovesc în alegătorii PSD!”

Budăi explică și modul de calcul al salariului minim, prevăzut de lege, precizând că acesta trebuie să reprezinte între 47% și 52% din salariul mediu brut pe economie.

„Pe legea în vigoare, salariul minim trebuie să fie cuprins între 47% și 52% din salariul mediu brut pe economie, care în octombrie a ajuns la 9.152 de lei. Deci pentru 2026 salariul minim brut ar trebui stabilit undeva între 4.300 și 4.760 de lei.”

Totodată, fostul ministru critică declarațiile unor reprezentanți ai USR, afirmând că stabilirea salariului minim nu este una arbitrară.

„Asta ca să știe și cei de la USR că salariul minim nu se stabilește din pix, cum susținea aiurea domnul ministru Miruță de la Economie.”

În final, Budăi spune că PSD ține cont de mediul de afaceri și susține menținerea facilităților fiscale pentru salariul minim, dar și introducerea impozitării progresive.

„Și da, ținem cont de mediul de afaceri. De aceea, scutirea de taxe a primilor 300 de lei din salariul minim trebuie menținută.” „Iar dacă PNL și USR vor cu adevărat să susțină mediul de afaceri, atunci să accepte propunerea PSD privind impozitarea progresivă, cu scăderea de taxe pe salariile mici, deci și pe salariul minim, ceea ce implică un cost mai mic al forței de muncă pentru firme. Soluții există. Trebuie doar să ieșiți din demagogie!”