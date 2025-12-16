Marius Budăi, fost ministru al Muncii, a transmis prin intermediul unei declarații publice o serie de observații critice la adresa actualului ministru USR al Economiei, Radu Miruță.

Subiectul central al disputei este majorarea salariului minim, pe care Miruță a calificat-o drept o decizie ce ar afecta negativ întreprinderile mici și mijlocii. Budăi susține însă că poziția ministrului contravine prevederilor legale și recomandă o cunoaștere mai atentă a legislației europene și naționale înainte de a comenta public.

Deputatul PSD a subliniat că statul are obligația legală de a ajusta salariul minim conform unui mecanism clar stabilit prin lege. Aceasta implică o monitorizare a indicatorilor economici și aplicarea corectă a normelor, nu doar decizii luate „din pix”. În opinia sa, declarațiile ministrului Miruță reflectă o interpretare greșită a procesului legislativ privind salarizarea minimă.

„În general încerc să evit conflictul cu așa-zișii parteneri de guvernare. Dar nu pot lăsa nesancționate inepțiile ministrului USR al Economiei despre majorarea salariul minim!”, spune Marius Budăi.

Fostul ministru a făcut referire explicită la Legea 283/2024, prin care România a transpus în legislația națională Directiva europeană privind salariile minime adecvate. În cadrul postării sale, Budăi a explicat că respectarea acestei legi nu este opțională și că ignorarea mecanismelor stabilite poate avea consecințe economice și sociale.

„Domnule ministru Miruță, aveți habar despre ce vorbiți? De ce vă pronunțați pe subiecte pe care nu le stăpâniți? Cum puteți afirma că salariul minim este majorat din pix?! Nu vă este jenă să-i dezinformați așa pe oameni?! Ați auzit de Legea 283/2024 care a transpus în legislația românească Directiva europeană privind salariile minime adecvate în Uniunea Europeană? Puneți mâna și citiți legea înainte de a ieși la televizor să-i mințiți pe cetățenii români!”, a explicat el.

Potrivit fostului ministru, majorarea salariului minim nu este o decizie discreționară a guvernului sau a prim-ministrului, ci rezultatul unui proces legal. El a insistat asupra importanței respectării prevederilor legale pentru a proteja drepturile angajaților și stabilitatea economică.

Budăi a argumentat că politica fiscală și deciziile privind TVA au efecte directe asupra inflației, iar majorarea salariului minim este o măsură impusă legal tocmai pentru a proteja puterea de cumpărare a angajaților. El a acuzat guvernul de o lipsă de coerență între discursul despre statul de drept și aplicarea efectivă a legilor în domeniul muncii și economiei.

„Salariul minim nu este majorat din pix! Tocmai asta este problema, pe care o ignorați și dumneavoastră și domnul prim-ministru Bolojan! Decizia de a îngheța salariul minim nu mai este nici în pixul USR, nici în pixul domnului prim-ministru! Există o lege, pe care trebuie să o respectați! Există un mecanism legal instituit pentru majorarea salariului minim, pe baza indicatorilor economici, nu după bunul plac!”.

Această poziție reflectă o critică nu doar la adresa ministrului Economiei, ci și a întregii coaliții de guvernare, indicând tensiuni interne privind aplicarea politicilor economice și respectarea legislației europene.

În încheierea mesajului său, Marius Budăi a solicitat o abordare mai responsabilă din partea guvernanților și respectarea strictă a legislației, considerând că aceasta protejează atât angajații, cât și economia națională. Fostul ministru a criticat retorica folosită în spațiul public și a insistat asupra faptului că informarea corectă a cetățenilor este esențială.