Liderul social-democrat, Sorin Grindeanu, a declarat, la Parlament, că PSD a ales să stea departe de scandalul din justiție apărut în urma anchetei Recorder. El a spus că subiectul a fost urmărit, însă partidul nu s-a implicat activ în dezbaterea publică.

Liderul PSD a arătat că, din punctul său de vedere, poziția formațiunii a fost una de rezervă. El a subliniat că PSD nu este parte a disputelor generate în jurul anchetei și nu a susținut public modificări grăbite ale legislației în acest context.

Grindeanu a făcut referire la faptul că există lideri ai USR care au dosare în justiție și care susțin schimbarea legilor justiției. El a arătat că a observat aceste poziționări și a sugerat că ele trebuie privite în contextul mai larg al intereselor politice.

De asemenea, Grindeanu l-a menționat pe fostul președinte Traian Băsescu, despre care a spus că a avut un rol în trecut în ceea ce privește protocoalele din justiție. Liderul PSD a amintit că persoane din familia acestuia ar fi beneficiat de prescripții și a remarcat faptul că, în prezent, acesta susține modificări legislative.

Președintele PSD a precizat că nu susține ideea că legile nu pot fi îmbunătățite. El a arătat că orice act normativ poate fi revizuit și adaptat, însă a subliniat că în domeniul justiției este esențial ca discuțiile să fie purtate de profesioniști.

În opinia sa, modificările legislative nu ar trebui să fie rezultatul unor presiuni politice sau al unor interese de moment. Grindeanu a transmis că abordarea trebuie să fie una responsabilă și bazată pe expertiză.

„Aşa cum aţi văzut, noi ne-am ţinut departe de acest subiect. Eu vă spun că l-am urmărit, evident, am văzut, totuşi, că sunt anumiţi lideri USR cu dosare în justiţie, dar care vor schimbarea legilor justiţiei. Am văzut pe fostul preşedinte Traian Băsescu, care e autorul moral al celebrelor protocoale şi care – iertat să-mi fie, parte din familia domniei sale a beneficiat de prescripţii – care vrea, dintr-o dată, schimbări. Eu nu spun că nu sunt necesare. Orice lege poate să fie îmbunătăţită. Dar eu cred că în acest domeniu profesioniştii trebuie să vorbească”, a arătat Sorin Grindeanu.

Sorin Grindeanu a declarat că, în acest moment, există anumite forțe politice care încearcă să politizeze discuția despre legile justiției. El a spus că aceasta este percepția sa și a reiterat faptul că PSD nu se regăsește în acest tip de demers.

Liderul social-democrat a subliniat că partidul său nu urmărește câștiguri politice din această dezbatere și că preferă o abordare instituțională.

„PSD-ul nu e parte la aşa ceva”, a arătat Grindeanu.

În același timp, Sorin Grindeanu a confirmat că ministrul Justiției, Radu Marinescu, va participa la grupul de lucru organizat la nivelul Guvernului pe tema legilor justiției. El a precizat că PSD va fi prezent în acest cadru de discuții.

Grindeanu a spus că partidul va analiza concluziile care vor rezulta din acest grup de lucru și că abia după aceea se vor putea trage concluzii legate de eventuale modificări legislative.