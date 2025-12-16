Direcția Națională Anticorupție a precizat că procurorii Secției de combatere a infracțiunilor de corupție efectuează cercetări într-un dosar privind suspiciuni de săvârșire a unor infracțiuni de corupție în cursul anului 2025, de către persoane fizice fără calitate specială. Informațiile care îl vizează pe fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, fac parte din contextul acestei anchete, a transmis DNA la solicitarea presei.

Potrivit DNA, în data de 16 decembrie 2025, după obținerea autorizațiilor legale de la instanța competentă, vor fi efectuate percheziții domiciliare în două locații, situate în municipiul București și județul Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice.

”Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”, a mai transmis instituţia.

Surse judiciare au declarat că dosarul vizează fapte de dare de mită și că, pe lângă Răzvan Cuc, este implicat și un om de afaceri.

Răzvan Cuc a ocupat funcția de ministru al Transporturilor din partea PSD în anul 2017.

Direcția Națională Anticorupție a anunțat că procurorii Secției de combatere a infracțiunilor asimilate corupției investighează un dosar penal privind suspiciuni de evaziune fiscală comise între 2022 și 2025 de mai multe societăți comerciale și reprezentanții acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane. Prejudiciul estimat adus statului depășește, în prezent, 24 de milioane de lei.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei”, anunţă DNA.

În acest caz, luni sunt desfășurate percheziții domiciliare în șase locații din județele Iași și Ilfov, vizând atât domiciliile unor persoane fizice, cât și sediile sau punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Procurorii beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenții a Jandarmeriei și al Inspectoratului de Jandarmi Județean Iași.