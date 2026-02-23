Senatul a adoptat, în calitate de primă cameră sesizată, inițiativa legislativă depusă de deputatul USR Alin Stoica. Proiectul prevede ca membrii comisiilor de evaluare a gradului de handicap, respectiv psihologul, asistentul social și juristul, să aibă experiență relevantă în domeniul asistenței persoanelor cu dizabilități.

Inițiativa introduce și o limitare a mandatelor. Membrii comisiei ar putea ocupa funcția pentru cel mult două mandate a câte patru ani. În același timp, sunt stabilite condiții clare privind încetarea calității de membru al comisiei.

Deputatul Alin Stoica a explicat că modificarea legii urmărește încurajarea rotației profesionale. El a arătat că măsura ar aduce mai multă experiență în comisiile de evaluare și ar reduce riscul de practici rutiniere sau rigidizare decizională.

Totodată, a susținut că schimbarea ar crește transparența administrativă și ar reprezenta o barieră suplimentară împotriva corupției și a abuzării sistemului de către persoane cu false dizabilități.

„Prin această modificare a legii încurajăm rotaţia profesională şi aducem mai multă experienţă în comisiile de evaluare a gradului de handicap, reducând riscul de practici rutiniere sau rigidizare decizională. Nu în cele din urmă, măsura creşte transparenţa administrativă şi constituie încă o barieră în calea corupţiei şi a abuzării sistemului de către persoane cu false dizabilităţi”, spune deputatul USR Alin Stoica.

În cadrul dezbaterilor din plen, senatoarea USR Cynthia Păun a subliniat importanța competenței profesionale în astfel de structuri. Ea a afirmat că un sistem public este credibil atunci când deciziile sunt luate de oameni competenți și responsabili.

Senatoarea a precizat că aceste comisii iau decizii cu impact direct asupra accesului la prestații sociale, servicii de sprijin și integrare profesională. Din acest motiv, standardul profesional al comisiilor nu poate fi tratat ca o chestiune secundară.

„Comisiile de evaluare a gradului de handicap iau decizii cu impact direct asupra accesului la prestaţii sociale, servicii de sprijin şi integrare profesională. De aceea, standardul profesional al acestor comisii nu poate fi tratat ca o chestiune secundară”, a susţinut senatoarea USR Cynthia Păun, vicepreşedinta Comisiei pentru familie şi solidaritate socială.

Inițiativa legislativă a fost adoptată cu 71 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 35 de abțineri.

Proiectul merge acum la Camera Deputaților, care este forul decizional. Dacă va fi adoptat și în această etapă, noile reguli vor deveni aplicabile pentru comisiile de evaluare a gradului de handicap din întreaga țară.