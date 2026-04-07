Ministrul Economiei, Irineu Darău, a avut prima întâlnire cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii, E.S. Darryl Nirenberg, la București, marți, 7 aprilie 2026, în cadrul căreia au discutat despre modalitățile concrete de întărire a componentelor economice ale parteneriatului strategic dintre cele două țări.

Potrivit lui Darău, discuțiile s-au concentrat pe investiții și comerț bilateral, inclusiv în industrie, sectorul de apărare și resursele minerale. De asemenea, a fost abordată economia digitală, unde România dispune de un avantaj prin forța de muncă bine pregătită, iar obiectivul este transformarea acestui avantaj în investiții, dezvoltare și valoare adăugată pentru economie.

Ministrul Economiei a subliniat că un subiect important a fost susținerea startup-urilor și facilitarea accesului la finanțare, insistând pe necesitatea unor mecanisme mai simple și mai rapide, care să reducă birocrația și să accelereze investițiile, precum și pe încurajarea capitalului american să investească în România. În plus, au fost discutate aspecte legate de turism, unde, potrivit ministrului Economiei, este nevoie de mai multă coerență în promovare și de o colaborare mai eficientă cu alte țări pentru atragerea turiștilor străini.

Irineu Darău a transmis, prin intermediul Facebook-ului, că România are nevoie de parteneriate economice care produc rezultate, iar SUA reprezintă unul dintre cei mai importanți parteneri ai țării, mizând pe extinderea colaborării prin investiții și proiecte desfășurate în România.

„Am avut o primă întâlnire cu noul ambasador al Statelor Unite ale Americii în România, E.S. domnul Darryl Nirenberg. Am discutat despre direcțiile concrete prin care putem întări componenta economică a parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite. Discuțiile s-au concentrat pe investiții și comerț bilateral, inclusiv în industrie, în sectorul de apărare și în zona resurselor minerale. Am abordat și economia digitală, unde România are un avantaj real prin forța de muncă bine pregătită. Obiectivul este să transformăm acest avantaj în investiții, dezvoltare și valoare adăugată în economie. Un subiect important a fost susținerea startup-urilor și accesul la finanțare. Avem nevoie de mecanisme mai simple și mai rapide, care reduc birocrația și accelerează investițiile. Și încurajăm capitalul american să aleagă și România drept destinație în dezvoltare și de încredere. Am discutat și despre turism, unde este nevoie de mai multă coerență în promovare și de o colaborare mai eficientă cu țările prietene pentru a atrage mai mulți turiști străini. România are nevoie de parteneriate care produc rezultate în economie, iar Statele Unite sunt unul dintre cei mai importanți parteneri economici ai noștri. Miza este să extindem acest parteneriat prin investiții și proiecte aici, în țară”, este mesajul lui Darău.

Înainte de a deveni ambasador, Nirenberg a acumulat peste 40 de ani de experiență în politică externă și drept comercial internațional. El a fost partener la Steptoe LLP în Washington DC și și-a început cariera ca asistent legislativ al senatorului S.I. Hayakawa, precum și ca membru al personalului profesional al Comisiei pentru Agricultură a Senatului. Ulterior, a făcut parte din personalul Comisiei pentru Relații Externe a Senatului în timpul căderii Zidului Berlinului și al Revoluției Române, ocupând roluri precum avocat al minorităților și director adjunct al personalului minorităților. A fost, de asemenea, șef de cabinet și director legislativ al senatorului Jesse Helms în timpul mandatului acestuia.

După paisprezece ani petrecuți pe Dealul Capitoliului, Nirenberg a intrat în practica privată la Patton Boggs LLP, unde a devenit partener. El este absolvent cum laude al Universității Colgate și și-a obținut doctoratul în jurisprudență la Facultatea de Drept a Universității George Washington, continuând să lucreze în Senat pe perioada studiilor.

Pe lângă cariera sa profesională, ambasadorul Nirenberg este activ în comunitatea sa, antrenând sporturi pentru tineret, participând în consilii de administrație ale organizațiilor non-profit și oferind îndrumare studenților prin programul Thought Into Action al Universității Colgate. Este căsătorit cu Lori Nirenberg și are doi copii adulți, potrivit informațiilor de pe site-ul web al Ambasadei SUA la București.

De la lansarea sa, parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii a reprezentat un reper esențial al politicii externe a țării, servind totodată ca un instrument eficient de cooperare pentru sprijinirea eforturilor României de reformă în domeniile politic, economic, militar și administrativ.

Conform Strategiei Naționale de Apărare a Țării pentru perioada 2020-2024, aprofundarea și extinderea acestui parteneriat strategic reprezintă una dintre componentele triadei de acțiune care fundamentează politica externă și de securitate a României. Țara își construiește strategia de securitate pe premisa că principalele sale garanții sunt apartenența la NATO și relația privilegiată cu Statele Unite, partener care împărtășește percepția României asupra nivelului amenințărilor în zona frontierei estice a Alianței.

În prezent, cadrul oferit de parteneriatul strategic bilateral permite cooperarea României și a Statelor Unite pe o gamă largă de teme. Printre acestea se numără consolidarea securității, dezvoltării și prosperității într-o manieră adaptată provocărilor și responsabilităților globale, precum și sprijinirea ordinii internaționale bazate pe reguli. Parteneriatul vizează modernizarea forțelor armate și îndeplinirea angajamentelor asumate în cadrul NATO, inclusiv privind postura de apărare și descurajare pe flancul estic al Alianței, cu accent pe regiunea Mării Negre, de importanță strategică pentru securitatea transatlantică.

Cooperarea bilaterală urmărește, de asemenea, creșterea interoperabilității între forțele armate române și cele americane prin exerciții comune periodice, colaborarea în domeniul justiției și al afacerilor interne, precum și consolidarea securității energetice naționale, europene și euro-atlantice, inclusiv prin diversificarea surselor de aprovizionare și a metodelor de generare a energiei, cu un rol important revenind cooperării în domeniul nuclear-civil. În plus, parteneriatul sprijină maximizarea beneficiilor și diminuarea riscurilor asociate dezvoltării și exploatării tehnologiilor informaționale și de telecomunicații, consolidarea cooperării economice și comerciale și creșterea investițiilor reciproce.

Un obiectiv central îl constituie promovarea bunei guvernări ca bază a securității și prosperității comune, inclusiv prin consolidarea cooperării în aplicarea legii, lupta împotriva corupției, promovarea statului de drept și asigurarea unei justiții independente. Astfel, parteneriatul strategic se prezintă ca un cadru complex, menit să întărească securitatea, stabilitatea și dezvoltarea României în context regional și global, potrivit Ministerului Afacerilor Externe (MAE).