BNR ar putea menține dobânda-cheie la 6,5%. România continuă să se mențină în fruntea statelor din Uniunea Europeană cu cea mai restrictivă politică monetară, în condițiile în care Banca Națională a României este așteptată să păstreze dobânda de referință la nivelul de 6,5%.

Potrivit analizelor citate de Bloomberg, această decizie ar urma să fie confirmată pentru a 13-a ședință consecutivă, semnalând o abordare prudentă a politicii monetare într-un context macroeconomic încă fragil.

Decizia de menținere a dobânzii ridicate este determinată în principal de persistența inflației, care, deși a înregistrat o încetinire temporară spre finalul anului 2025, continuă să rămână peste nivelurile țintite.

Economia românească se confruntă cu o dinamică inflaționistă influențată de factori interni și externi, iar banca centrală încearcă să evite reaprinderea presiunilor asupra prețurilor printr-o politică monetară restrictivă.

Un element esențial în evoluția prețurilor este piața energetică. Creșterile recente ale prețului petrolului, generate de tensiunile din Orientul Mijlociu, au amplificat riscurile inflaționiste la nivel global.

Analiștii avertizează că o majorare de aproximativ 10% a prețului petrolului poate avea un impact semnificativ asupra inflației anuale, menținând presiuni ridicate pe tot parcursul anului 2026.

Pentru a limita efectele directe asupra consumatorilor, autoritățile din România au introdus măsuri de plafonare a adaosurilor comerciale la combustibili, valabile până la 30 iunie 2026.

Aceste intervenții au rolul de a tempera volatilitatea prețurilor și de a reduce impactul imediat al șocurilor externe asupra economiei interne.

Deși piețele financiare au anticipat în trecut o posibilă relaxare a politicii monetare, actualul context inflaționist întârzie acest scenariu.

Conform estimărilor prezentate de analiști, o eventuală reducere a dobânzii de politică monetară ar putea avea loc doar în a doua parte a anului 2026, în funcție de evoluția inflației și a pieței energetice.

Menținerea dobânzii la 6,5% confirmă strategia prudentă a BNR, care prioritizează stabilitatea prețurilor într-un mediu economic dominat de incertitudine globală.

România rămâne astfel într-o zonă de echilibru fragil, în care politica monetară restrictivă este utilizată ca principal instrument de control al inflației, în detrimentul unei relaxări imediate a condițiilor de creditare.