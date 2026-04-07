Începând de vineri, 10 aprilie, sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES – Entry/Exit System) va deveni pe deplin operațional, marcând una dintre cele mai importante modernizări ale controlului la frontierele externe ale Europei din ultimul deceniu.

Noul sistem, introdus gradual din octombrie 2025, schimbă fundamental modul în care sunt înregistrați călătorii din afara spațiului european.

EES este un sistem digital creat pentru a înlocui ștampilele tradiționale din pașaport cu o evidență electronică automată a intrărilor și ieșirilor din Uniunea Europeană și din spațiul de liberă circulație.

Scopul principal al acestui mecanism este:

creșterea securității la frontierele externe

reducerea fraudelor de identitate și a documentelor false

identificarea rapidă a persoanelor cu risc de securitate

îmbunătățirea controlului duratei de ședere în spațiul european

Sistemul face parte din strategia de digitalizare a gestionării migrației la nivel european, fiind coordonat de instituțiile Uniunii Europene.

Odată cu implementarea completă, fiecare intrare sau ieșire va fi înregistrată digital. În locul ștampilei fizice din pașaport, autoritățile vor colecta și stoca automat date biometrice și informații de identificare.

Acestea includ:

fotografia facială a călătorului

amprentele digitale

datele din documentul de călătorie (pașaport sau act echivalent)

data și locul trecerii frontierei

Acest proces se aplică la punctele de frontieră externe ale Uniunii Europene și ale spațiului Schengen.

EES se aplică exclusiv cetățenilor din afara Uniunii Europene și a spațiului Schengen care călătoresc pentru șederi de scurtă durată.

Sunt incluși:

turiști și vizitatori în scop de afaceri

persoane din țări terțe cu acces fără viză

cetățeni din Regatul Unit al Marii Britanii pentru șederi scurte

Regula generală se aplică pentru șederi de maximum 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Nu toți călătorii vor intra în acest sistem. Sunt exceptați:

cetățenii Uniunii Europene și ai spațiului Schengen

deținătorii de permise de ședere sau vize de lungă durată emise de statele membre

cetățenii din Andorra, San Marino, Vatican și Monaco

anumite situații speciale, precum unele escale sau excursii de o zi în cadrul croazierelor

De asemenea, Irlanda și Cipru nu utilizează sistemul EES, continuând verificările clasice ale pașapoartelor.

Odată cu implementarea completă, autoritățile avertizează că pot apărea întârzieri temporare în aeroporturi și puncte de frontieră, în special în primele luni.

Motivul principal este timpul suplimentar necesar pentru:

colectarea datelor biometrice

verificările digitale în sistem

procesarea automată a fiecărui călător

În perioadele aglomerate, aceste proceduri pot duce la cozi mai lungi, iar pasagerii sunt sfătuiți să ajungă la aeroport cu aproximativ 90–120 de minute mai devreme decât în mod obișnuit.

Pentru cetățenii din afara UE, schimbarea este semnificativă:

nu vor mai exista ștampile în pașaport

intrările și ieșirile vor fi urmărite digital

controlul la frontieră va include scanare biometrică obligatorie

durata șederii va fi monitorizată automat

Pe termen lung, sistemul este proiectat să reducă erorile administrative și să accelereze verificările la frontieră, după faza inițială de adaptare.