Proiectul pregătit de USR urmărește să ofere tinerilor o cale mai rapidă spre piața muncii, prin introducerea certificărilor profesionale de nivel 1 și 2 încă din primii doi ani de liceu. Potrivit inițiatorilor, scopul este de a reduce decalajul dintre școală și nevoile reale ale economiei, într-un context în care deficitul de personal calificat afectează tot mai multe sectoare.

Anunțul a fost făcut în cadrul dezbaterii „Meserii pentru viitor”, organizată de parlamentarii USR Corina Atanasiu și Irineu Darău. La eveniment au participat reprezentanți ai Ministerului Educației, ai mediului de afaceri, ai școlilor profesionale și ai organizațiilor care activează în domeniul educației duale.

„Mii de tineri termină școala fără nicio calificare relevantă, în timp ce companiile caută cu disperare meseriași. Reintroducerea calificărilor de nivel 1 și 2 ar lega mai bine școala de piața muncii și le-ar oferi elevilor o cale rapidă de integrare profesională”, a declarat deputata USR Corina Atanasiu.

Ea a explicat că proiectul este conceput pentru a oferi o soluție practică la problema lipsei forței de muncă specializate și pentru a da școlilor tehnologice un rol central în formarea viitorilor angajați.

Senatorul Irineu Darău a subliniat la rândul său importanța consolidării învățământului dual.

„Ruta tehnologică poate fi esențială pentru reducerea abandonului școlar. Astăzi se sufocă, iar statul trebuie să preia modelele de succes din mediul privat și să le extindă la nivel național”, a spus acesta.

Reprezentanții USR arată că proiectul este inspirat din modelele educaționale europene, unde elevii dobândesc competențe profesionale încă de la 15–16 ani, în parteneriat cu companiile. Scopul este ca elevii sub 18 ani să poată acumula experiență practică, dobândind certificări recunoscute și adaptate cerințelor reale ale pieței muncii.

Inițiativa face parte dintr-un pachet mai amplu de reforme în educație, prin care partidul își propune să modernizeze învățământul profesional și tehnic. Printre obiectivele urmărite se numără reducerea abandonului școlar, creșterea angajabilității tinerilor și adaptarea programelor școlare la evoluțiile economice actuale.

USR consideră că sistemul de educație profesională din România trebuie reconfigurat, pentru a răspunde cerințelor industriei și a diminua diferențele dintre teorie și practică. Prin „legea meseriașilor”, partidul propune o colaborare mai strânsă între școli, autorități locale și mediul privat, cu implicarea directă a companiilor în formarea elevilor.

Proiectul urmează să fie depus în Parlament în perioada următoare, după consultări suplimentare cu organizațiile din educație și mediul de afaceri.