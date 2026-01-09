Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) acuză Executivul de lipsă de viziune și consecvență în gestionarea învățământului superior, într-un moment considerat esențial pentru viitorul educației. Reprezentanții studenților afirmă că deciziile adoptate în ultimul an au slăbit accesul la educație și au accentuat inechitățile din sistem, în special prin tăieri bugetare și restrângerea unor drepturi fundamentale.

În contextul discuțiilor privind numirea unui nou ministru al Educației și elaborarea bugetului de stat pentru anul 2026, ANOSR solicită revenirea asupra unor măsuri adoptate în 2024 și 2025, care, potrivit organizației, au afectat direct zeci de mii de studenți. Printre cele mai contestate decizii se numără limitarea reducerii de 90% la transportul feroviar, aplicabilă în prezent doar pe ruta dintre domiciliu și centrul universitar, precum și diminuarea drastică a fondului de burse.

”Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) condamnă ferm lipsa de interes a Guvernului României pentru dezvoltarea unui învăţământ superior echitabil şi centrat pe nevoile reale ale studenţilor, manifestată consecvent şi demonstrată prin măsurile de austeritate din ultimul an aplicate educaţiei, a căror efecte (1) limitează accesul studenţilor la transportul feroviar intern pe toate rutele şi (2) elimină şansa la un învăţământ echitabil a zeci de mii de studenţi, date fiind scăderea cu aproximativ 52% a fondului de burse şi protecţie socială şi celelalte decizii legate de burse. În ciuda celor menţionate, numirea unui nou ministru pentru domeniul educaţiei şi măsurile de redresare a situaţiei din învăţământ întârzie”, transmite vineri asociaţia.

Studenții atrag atenția că, începând cu 1 ianuarie 2025, prin Ordonanța de Urgență nr. 156/2024, accesul la transport feroviar subvenționat a fost restrâns, ceea ce îngreunează participarea la conferințe, stagii de practică sau alte activități academice și profesionale.

În paralel, fondul de burse și protecție socială a fost redus cu aproximativ 52%, iar perioada de acordare a burselor a scăzut de la 12 la 9 luni. În plus, studenții care urmează programe cu taxă nu mai pot beneficia de burse finanțate de la bugetul de stat.

”Pentru rezolvarea temporară a problemei fondului de burse, în vederea acoperirii cazurilor sociale, deşi tardiv, România a obţinut aproximativ 60 de milioane de euro din Fondul Social European. Suma a fost aprobată în 17 decembrie 2025 de Comisia Europeană, dar încă nu avem detalii legate de modul în care aceste sume vor ajunge în universităţi şi ulterior la studenţi. În ciuda situaţiei grave create studenţilor de Guvernul României prin Legea nr. 141/2025, prin reducerea fondului de burse, forul executiv amână numirea unui nou ministru şi astfel, momentul în care o parte dintre studenţi vor beneficia de un sprijin pentru continuarea studiilor. De asemenea, ANOSR a atras atenţia Guvernului României să nu neglijeze obligaţia de a asigura tuturor tinerilor un învăţământ accesibil şi echitabil şi a solicitat să aloce, prin intermediul Legii bugetului de stat pentru anul 2026, un fond de burse şi protecţie socială raportat la nevoile actuale ale studenţilor”, afirmă ANOSR.

Deși România a obținut, la finalul anului 2025, aproximativ 60 de milioane de euro din Fondul Social European pentru a acoperi parțial situațiile sociale din mediul universitar, ANOSR semnalează lipsa de transparență privind distribuirea acestor fonduri. Organizația susține că întârzierea numirii unui nou ministru al Educației, după demisia lui Daniel David din 22 decembrie 2025, prelungește o stare de incertitudine care afectează direct studenții vulnerabili.

În același timp, ANOSR își exprimă îngrijorarea față de informațiile apărute în spațiul public privind o posibilă reducere a cifrei de școlarizare în învățământul superior, măsură atribuită intențiilor premierului Ilie Bolojan. Studenții consideră că o asemenea decizie ar contraveni intereselor pe termen lung ale României și obiectivelor asumate la nivel european privind creșterea numărului de absolvenți de studii superioare.

Reprezentanții studenților mai subliniază că bugetele anuale întârzie, iar educația continuă să fie subfinanțată, deși Legea învățământului superior nr. 199/2023 prevede alocarea a 15% din bugetul general consolidat pentru acest domeniu. În opinia ANOSR, România rămâne printre statele europene care investesc cel mai puțin în educație, fapt reflectat și de protestele din 2025, unde mesajele au vizat direct legătura dintre educație și viitorul unei societăți sănătoase.

”Consecinţele modificărilor din învăţământ din anul 2025, care au fost expuse permanent de către întreaga comunitate din educaţie, demonstrează faptul că învăţământul nu poate avea parte de dezvoltare, iar pe alocuri nici să funcţioneze în parametri normali în lipsa alocării unui buget consistent, iar efectele subfinanţării sistemului de educaţiei sunt resimţite de către stat atât pe plan economic, cât şi social”, conchid studenţii.

În acest context, ANOSR cere Guvernului să revină asupra prevederilor din O.U.G. 156/2024 și Legea nr. 141/2025 și formulează o serie de solicitări clare: restabilirea reducerii de 90% la transportul feroviar pe toate rutele interne, acordarea burselor pe durata întregului an calendaristic, recalcularea fondului de burse prin creșterea ponderii raportate la salariul minim, reintroducerea burselor pentru studenții de la programele cu taxă și implicarea mai consistentă a universităților în completarea fondului de burse.

ANOSR avertizează că fără o finanțare adecvată și politici coerente, învățământul superior nu poate funcționa normal, iar efectele se vor resimți nu doar în mediul academic, ci și în dezvoltarea economică și socială a României.