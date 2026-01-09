Acest cutremur a avut o magnitudine de 3,5 și s-a produs la o adâncime de 105,4 kilometri. Conform datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), seismul a fost localizat la 40 de kilometri vest de Focșani, la 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, la 70 de kilometri nord de Buzău, la 84 de kilometri est de Brașov, la 89 de kilometri sud de Bacău și la 91 de kilometri sud-vest de Bârlad.

Anunțul publicat de seismologi este următorul:

„În ziua de 09 Ianuarie 2026, la ora 05:50:32 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.5, la adâncimea de 105.4 km. Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 40km V de Focsani, 70km E de Sfantu-Gheorghe, 70km N de Buzau, 84km E de Brasov, 89km S de Bacau, 91km SV de Barlad”, arată informarea publicată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a întocmit o listă de măsuri pe care fiecare persoană ar trebui să le respecte dacă se produce un cutremur. În timpul seismului, este esențial să vă adăpostiți imediat într-un loc sigur și să rămâneți calmi până la încetarea mișcărilor. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, este recomandat să rămâneți pe loc, fără a încerca să ieșiți afară sau să mergeți pe balcon.

Specialiștii indică adăpostirea sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier, de care trebuie să vă țineți ferm. În situația în care vă aflați pe un hol, poziția recomandată este ghemuit, lângă un perete interior. Este important să vă protejați capul și fața pe toată durata cutremurului.

De asemenea, trebuie să vă îndepărtați de ferestre, geamuri, oglinzi sau biblioteci, care pot deveni periculoase. Dacă este posibil, sursele de foc trebuie închise cât mai rapid, iar în cazul izbucnirii unui incendiu este necesară intervenția imediat după ce șocul puternic a trecut.

Nu este indicat să fugiți spre ușă, să săriți pe fereastră, să alergați pe scări sau să utilizați liftul. După cutremur, deplasarea trebuie făcută cât mai departe de clădiri, evitând tencuielile, cărămizile, coșurile, parapetele, cornișele, geamurile sau ornamentele care se pot prăbuși pe stradă. Nu este recomandat să alergați, ci să vă deplasați calm către un spațiu deschis și sigur.

În cazul în care sunteți surprinși de căderea unor bucăți de tencuială sau de obiecte de mobilier răsturnate, trebuie să încercați să vă protejați capul și membrele sau să vă asigurați supraviețuirea. Ulterior, este indicat să încercați să alarmați, prin diferite metode, vecinii și echipele de salvare și intervenție cu privire la prezența dumneavoastră.