Turcia nu a uitat cutremurele din urmă cu aproape trei ani. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a apreciat sâmbătă, 27 decembrie, că impactul economic al cutremurului din februarie 2023, care a provocat peste 50.000 de decese în țară, se ridică la aproximativ 150 de miliarde de dolari.

Vorbim așadar despre echivalentul a circa 13% din produsul intern brut al Turciei, potrivit agenției EFE.

Cele două seisme produse consecutiv, cu magnitudini de 7,7 și 7,6, au afectat o suprafață de aproximativ 110.000 de kilometri pătrați, în care locuiau circa 14 milioane de persoane din 11 provincii.

Într-un discurs susținut la Antakya, orașul cel mai grav lovit de cutremur, liderul turc a explicat că amploarea distrugerilor a generat costuri uriașe pentru stat.

O evaluare oficială realizată în martie 2023 indica un impact financiar de aproximativ 100 de miliarde de euro, echivalentul a 107 miliarde de dolari, însă noile estimări arată o creștere semnificativă a acestei sume.

În cadrul aceluiași eveniment, transmis în direct de televiziunea publică TRT și urmat de o ceremonie de predare a cheilor pentru noile locuințe, Erdogan a anunțat că 455.000 de apartamente au fost deja reconstruite pentru persoanele afectate.

La doar o lună după producerea seismului, autoritățile turce anunțaseră demolarea sau îndepărtarea a 582.000 de locuințe distruse sau grav avariate.

Provincia Hatay, cu capitala la Antakya, a fost de departe cea mai afectată, cu aproximativ 213.000 de locuințe distruse.

Aproximativ 14 milioane de oameni din Turcia au fost afectați direct de cutremurul din 6 februarie 2023, dintre care 1,5 milioane și-au pierdut locuințele.

Dezastrul a avut efecte devastatoare și în Siria, unde jumătate din populație a fost afectată, iar 5,3 milioane de persoane au rămas fără adăpost, într-o țară deja lovită de o gravă criză a refugiaților.

În Turcia au fost înregistrate peste 53.500 de decese, iar în Siria între 6.000 și 8.500 de morți. Alte peste 120.000 de persoane au fost rănite în cele două state, iar peste 100 de oameni, inclusiv 30 de copii, sunt în continuare dați dispăruți.

Criticii susțin că multe dintre victime au murit din cauza neglijenței autorităților și a constructorilor.

Unul dintre efectele majore ale tragediei, în special în Turcia, a fost scoaterea la iveală a problemelor legate de construcțiile defectuoase, tolerate de autorități.

O investigație realizată de New York Times a arătat că o clădire rezidențială de lux s-a transformat într-o adevărată capcană mortală pentru cel puțin 270 de persoane, din cauza unui design inadecvat și a corupției la nivel local.

În ciuda gravității situației, numeroși dezvoltatori și oficiali responsabili de aprobarea construcțiilor și de măsurile de siguranță seismică au scăpat nepedepsiți, fiind achitați sau eliberați înainte de termen. În același timp, autoritățile turce continuă să refuze solicitările societății civile privind transparența anchetelor declanșate împotriva oficialilor din provinciile afectate.