Germania este văzută de mulți români drept un simbol al salariilor ridicate și al siguranței financiare. Dincolo de această imagine idealizată, viața de zi cu zi are însă costuri care schimbă semnificativ percepția asupra traiului în una dintre cele mai puternice economii europene.

Un român stabilit în Germania a realizat un calcul detaliat al cheltuielilor lunare pentru o familie obișnuită, fără excese și fără lux, pornind exclusiv de la costuri reale și recurente.

Potrivit videoclipului postat pe TikTok, locuințele considerate „accesibile” sunt tot mai greu de găsit, iar condițiile decente implică automat cheltuieli ridicate. Doar costurile fixe lunare depășesc rapid pragul de 1.000 de euro.

Chiria pentru un apartament ajunge la aproximativ 820 de euro, la care se adaugă internetul, cu un cost mediu de 40 de euro, energia electrică, care poate urca până la 150 de euro, și asigurarea auto, estimată la circa 100 de euro lunar.

Astfel, fără a lua în calcul mâncarea sau alte cheltuieli de trai zilnic, bugetul lunar ajunge deja la aproximativ 1.110 euro. Pragul psihologic de 1.000 de euro este depășit înainte ca familia să fi cheltuit bani pentru alimente, transport sau nevoile copiilor.

Pentru o familie cu copii, capitolul alimentație devine cel mai dificil de gestionat. Bugetul lunar pentru mâncare poate ajunge cu ușurință la aproximativ 1.000 de euro. Pe lângă alimente, apar constant cheltuieli considerate adesea minore, dar care, cumulate, au un impact major asupra bugetului.

Țigările pot ajunge la aproximativ 400 de euro pe lună, motorina la circa 100 de euro, mesele ocazionale în oraș sau comenzile de mâncare mai adaugă în jur de 100 de euro, iar îmbrăcămintea și încălțămintea pentru copii și adulți pot însuma aproximativ 300 de euro lunar. În total, aceste cheltuieli variabile ajung la aproximativ 1.900 de euro.

Adunate cu cheltuielile fixe, costurile totale pentru o lună de trai ajung la circa 3.000 de euro. Suma nu reflectă un stil de viață extravagant, ci unul normal, cu o chirie decentă, mâncare, transport, câteva ieșiri ocazionale și cheltuieli firești pentru copii.

Concluzia este una care contrazice un mit vechi: Germania nu este o țară în care prosperitatea vine automat odată cu mutarea. Chiar și în cazul unui salariu peste medie, o mare parte din venituri este absorbită de costurile inevitabile ale vieții.

„Nu te alegi cu mai nimic”, este concluzia amară a românului nostru.

Pentru cei care iau în calcul plecarea, acest tip de calcul reprezintă un exercițiu de realism, nu o încercare de descurajare. Germania oferă stabilitate și siguranță, însă prețul traiului este mult mai ridicat decât pare de la distanță.