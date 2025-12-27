Potrivit analizei publicate de Știrile Pro TV, pentru multe locuințe impozitul va crește cu aproape 80% începând cu 1 ianuarie 2026, iar la unele proprietăți majorarea poate fi de două sau chiar trei ori mai mare decât în prezent.

De exemplu, pentru un apartament cu două camere în centrul Timișoarei, impozitul anual ar putea urca de la 275 de lei în 2025 la 515 lei în 2026.

Un element esențial al noii legislații este eliminarea majorității facilităților fiscale care erau acordate până acum, inclusiv reducerile în funcție de vechimea imobilului. Potrivit Știrile Pro TV, singura bonificație păstrată este discountul de 10% pentru achitarea impozitului până la finalul lunii martie a fiecărui an.

Schimbarea vine după ce valoarea impozabilă a clădirilor a fost actualizată, iar aceasta se va calcula prin înmulțirea acestei valori cu un coeficient de corecție între 0,9 și 2,6, în funcție de rangul localității și de zona în care se află locuința.

Autoritățile locale au reacționat diferit la aceste modificări. În orașe precum Cluj-Napoca, purtătoarea de cuvânt a primăriei a precizat că s-au păstrat cote mici de impozitare pentru a nu crește povara proprietarilor.

Alte municipalități, cum ar fi Brașovul, vor aplica supraimpozitări pentru clădiri degradate, inclusiv cu până la 500% pentru imobilele considerate neîngrijite.

Pe de altă parte, reprezentanții asociațiilor de locatari și experți fiscali au pus sub semnul întrebării modul în care creșterile sunt aplicate, atrăgând atenția asupra diferențelor semnificative între zone sau tipuri de proprietăți.

Președintele Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara, Petru Olaru, a spus: „Să analizezi fiecare zonă. Ce ai făcut în zona aia? Ai parcări, ai tot, nu știu ce. Înțeleg că se mărește impozitul că ai făcut ceva? Dar ce ai făcut aici?!”

Profesori și specialiști în domeniul fiscal consideră, totuși, că aceste creșteri sunt legate de actualizarea valorilor impozabile după o perioadă în care acestea nu au ținut pasul cu evoluția pieței imobiliare.

Ovidiu-Constantin Bunget, profesor la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din Timișoara, a explicat că regimul fiscal aplicat în această perioadă are caracter tranzitoriu și că „România oricum avea cele mai reduse impozite pe proprietate ca practică europeană”, argumentând că actualizarea era necesară după o decadă fără ajustări semnificative.