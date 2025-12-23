Conform documentului publicat de autorități, impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) ar urma să fie redus de la 1% la 0,5% din 2026, urmând ca acest mecanism să fie eliminat în totalitate din anul fiscal 2027.

Totodată, pentru regimul fiscal al microîntreprinderilor, proiectul prevede revenirea la o cotă unică de 1% aplicată veniturilor, începând cu 1 ianuarie 2026. Măsura ar elimina diferențele de rate și excepțiile introduse anterior, menținânvdfvvd însă pragul de încadrare de la care o firmă poate beneficia de acest regim.

Proiectul cuprinde și alte ajustări: autoritățile vor să introducă clarificări privind obligația firmelor de a păstra în patrimoniu active pentru care s-au acordat facilități fiscale pe o perioadă determinată, dar și eliminarea treptată a impozitului suplimentar pe cifra de afaceri (ICAS) tot din 2027.

Pe lângă schimbările la impozitele pe cifra de afaceri și pe veniturile microîntreprinderilor, este inclusă în proiect și o majorare a impozitului pe venit de la 10% la 16% pentru anumite avantaje acordate asociaților și acționarilor, cum ar fi bunuri sau servicii primite în folos personal, dar și pentru venituri similare dividendelor.

Aceste propuneri fac parte din pachetul de măsuri fiscale pentru 2026 elaborat de Ministerul Finanțelor, menit să clarifice cadrul legislativ și să asigure o fiscalitate mai predictibilă pentru contribuabili.

Potrivit notei de fundamentare, autoritățile susțin că reducerea impozitului minim pe cifra de afaceri este menită să diminueze presiunea fiscală asupra companiilor cu marje mici de profit, în special din sectoarele unde nivelul cheltuielilor este ridicat. Măsura ar urma să ofere o perioadă de tranziție până la renunțarea completă la acest tip de impozitare, programată pentru anul 2027.

Proiectul de act normativ se află în prezent în procedură de transparență decizională, urmând să fie analizat și supus aprobării Guvernului. Dacă va fi adoptat în forma propusă, noile reguli fiscale vor influența atât companiile mari, cât și microîntreprinderile, schimbările urmând să fie aplicate începând cu anul fiscal 2026.

Reprezentanții Ministerului Finanțelor arată că modificările propuse urmăresc simplificarea sistemului de impozitare și reducerea numărului de excepții existente în prezent. Prin stabilirea unor cote clare și prin eliminarea treptată a unor impozite suplimentare, autoritățile își propun să creeze un cadru fiscal mai ușor de aplicat și de înțeles pentru contribuabili.

În perioada următoare, proiectul poate suferi ajustări în urma consultărilor cu mediul de afaceri și cu alți actori instituționali. Forma finală a actului normativ va fi decisă după finalizarea acestui proces, urmând ca măsurile să fie reflectate în legislația fiscală aplicabilă din 2026.