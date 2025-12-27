Seismul a fost înregistrat la ora locală 23:05, la o adâncime de aproximativ 73 de kilometri, în mare, în apropierea comitatului Yilan, situat la sud-vest de Taipei, potrivit Administrației Meteorologice Centrale din Taiwan. Cutremurul a fost resimțit în întreg nordul insulei și a provocat balansarea clădirilor din Taipei.

Autoritățile taiwaneze au clasificat seismul ca fiind de categoria 4 pe scara locală de intensitate, un nivel asociat cu posibile pagube minore.

Guvernul orașului Taipei a transmis că nu au fost semnalate pagube majore imediat după producerea seismului.

În comitatul Yilan, peste 3.000 de gospodării au rămas fără electricitate pentru o perioadă scurtă de timp, potrivit Taiwan Power Company, alimentarea fiind ulterior restabilită.

Intensitatea cutremurului a atins nivelul 4 pe scara taiwaneză în mai multe orașe și comitate, printre care Taipei, New Taipei, Taichung, Taoyuan, Tainan, Hualien, Yilan, Hsinchu, Miaoli, Nantou, Changhua, Yunlin, Taitung și Chiayi, precum și în orașele Keelung, Hsinchu și Chiayi.

Producătorul de cipuri TSMC a anunțat că un număr limitat de facilități din parcul științific Hsinchu au atins pragul de evacuare, ca măsură de siguranță. Compania a precizat că evacuările au fost efectuate conform procedurilor de urgență, iar sistemele de siguranță au funcționat normal. Ulterior, angajații au fost autorizați să revină la posturi.

Undele seismice au fost resimțite și în Hong Kong, unde observatorul meteorologic local a primit peste 100 de raportări de la persoane care au resimțit mișcarea telurică timp de câteva secunde.

Acesta este cel mai puternic cutremur care a lovit Taiwanul de la seismul din aprilie 2024, când un cutremur cu magnitudinea 7,2 a afectat comitatul Hualien, provocând moartea a 19 persoane și rănirea a peste 1.000.

Taiwan se află la intersecția a două plăci tectonice majore și este una dintre regiunile cele mai expuse riscului seismic din Asia.