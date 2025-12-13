Răzvan Munteanu, directorul executiv al Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, atrage atenția asupra unei categorii specifice de imobile. Este vorba despre blocurile comuniste cu parter înalt, în care funcționează spații comerciale. Potrivit acestuia, aceste clădiri sunt printre cele mai vulnerabile în cazul unui seism major.

Explicația ține de structura de rezistență. Blocurile cu parter înalt sunt construite pe stâlpi, pentru a permite spații deschise la nivelul solului. În timp, acești stâlpi au devenit mai vulnerabili, mai ales în lipsa unor lucrări de întreținere sau consolidare.

Directorul AMCCRS a explicat că instituția a început să colecteze date specifice pentru aceste imobile, tocmai din cauza riscului crescut identificat, potrivit Gândul.

„Noi am început să colectăm date și cu privire la aceste imobile. Cele mai vulnerabile sunt cele care sunt construite cu parter înalt, cu spații comerciale la parter. Sunt mai vulnerabile, pentru că ele sunt construite pe niște stâlpi. Iar acești stâlpi, în ultimii 40 de ani, au început să devină mai vulnerabili”, a declarat Răzvan Munteanu.

Potrivit datelor prezentate de Răzvan Munteanu, Bucureștiul are un fond construit îmbătrânit, care nu a beneficiat de întreținere adecvată în ultimele decenii. Situația este cu atât mai gravă cu cât multe dintre aceste clădiri au fost ridicate înainte de cutremurul din 1977 și nu respectă standardele seismice actuale.

Specialiștii AMCCRS au colectat date din teren pentru sute de imobile. Conform acestor informații, 411 clădiri sunt încadrate în risc seismic I, iar alte 486 se află în risc seismic II. În total, aproape 1.000 de clădiri evaluate prezintă probleme serioase din punct de vedere al siguranței structurale.

Pe lângă datele culese la nivel local, există și evaluări realizate de organisme internaționale. O estimare a Băncii Mondiale indică faptul că peste 20.000 de clădiri construite înainte de 1977 sunt expuse unui risc major în cazul unui cutremur puternic.

Această cifră arată dimensiunea reală a problemei și confirmă avertismentele specialiștilor români. În cazul unui seism similar celui din 1977, impactul ar putea fi mult mai grav decât se anticipa până acum, având în vedere degradarea accelerată a clădirilor și lipsa intervențiilor sistematice.

„Cade orașul pe noi. Avem un fond construit îmbătrânit, neîntreținut în ultimii 50 de ani. Avem date din teren colectate pentru 411 clădiri care sunt în risc seismic I, alte 486 de clădiri sunt în risc seismic II. Aproape 1.000 de clădiri sunt evaluate și nu stau deloc bine. Și avem și o estimare a Băncii Mondiale care spune că peste 20 de mii de clădiri construite înainte de 1977 sunt sortite hazardului”, a declarat Răzvan Munteanu în emisiunea „Cu Gândul la București”.

Răzvan Munteanu a explicat că riscul nu este unul teoretic. Un cutremur de magnitudine mare ar putea produce efecte dramatice asupra orașului, tocmai din cauza stării actuale a clădirilor. Directorul AMCCRS a subliniat că datele din teren arată clar vulnerabilitățile existente și necesitatea unor măsuri urgente.

Avertismentul vine într-un context în care ritmul consolidărilor este lent, iar multe imobile rămân locuite, în ciuda încadrării lor în clase ridicate de risc seismic.