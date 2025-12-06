Cutremur în România. Seismul s-a înregistrat la ora 9:25, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Acesta a avut magnitudinea de 3,3 și s-a produs la o adâncime de 140 de kilometri. Epicentrul cutremurului a fost situat la 49 km de Focșani, 61 km de Sfântu Gheorghe, 68 km de Buzău, 74 km de Brașov și 96 km de Bacău și Ploiești.

Gheorghe Mărmureanu a declarat că România se află într-o zonă cu activitate seismică ridicată, iar riscul producerii unui cutremur major nu poate fi exclus complet. Deși specialiștii estimează că un seism de mare magnitudine ar putea avea loc peste câțiva ani, pericolul unei tragedii similare celei din 1977 rămâne real.

Seismologul a precizat că un cutremur cu magnitudinea între 7,7 și 7,8 grade pe scara Richter ar putea afecta țara noastră în perioada 2039–2040.

„Trebuie să ne fie clar că nu vom scăpa de un viitor mare cutremur. Noi avem o hartă a cutremurelor puternice de pământ și istoria lor din ultimii 300 de ani, pe teritoriul României, în baza căreia analizăm date despre acest tip de amenințări. Potrivit cercetărilor noastre, următorul cutremur foarte puternic ne-ar putea lovi în jurul anilor 2039–2040”, a declarat Gheorghe Mărmureanu.

Specialistul își fundamentează previziunile pe analiza seismelor majore înregistrate în România în ultimele 300 de ani, ceea ce permite identificarea unor tipare și estimarea perioadelor cu risc ridicat de cutremure.