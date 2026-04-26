Cine este suspectul din atacul armat de la Casa Albă. Un incident armat grav a avut loc sâmbătă seara în contextul prestigioasei Cine a Corespondenților de la Casa Albă, desfășurată la hotelul Washington Hilton.

Potrivit poliției metropolitane, individul a încercat să treacă de un punct de control al Serviciului Secret înarmat cu o pușcă de vânătoare, un pistol și mai multe cuțite. Intervenția rapidă a agenților a dus la neutralizarea situației după un schimb de focuri.

Șeful interimar al poliției, Jeffery Carroll, a declarat că primele informații indică faptul că suspectul era cazat la hotel, iar o cameră asociată acestuia a fost deja securizată pentru investigații suplimentare.

Procurorul Jeanine Pirro a confirmat natura acuzațiilor, subliniind gravitatea faptelor. Suspectul urmează să fie adus luni în fața instanței, unde procurorii intenționează să formuleze două acuzații principale: folosirea unei arme de foc în comiterea unei fapte violente și atacarea unui agent federal utilizând o armă considerată periculoasă.

În paralel, directorul FBI, Kash Patel, a lansat un apel public pentru informații suplimentare, insistând că orice detaliu poate fi relevant pentru anchetă.

„Nicio informaţie nu este prea mică, nicio informaţie nu este inadecvată”, a spus el. „Le vom evalua pe toate. De asemenea, vom intervieva persoanele care au fost prezente acolo şi, dacă vreuna dintre aceste persoane deţine informaţii, vă rugăm să vă adresaţi autorităţilor de aplicare a legii – FBI-ului, Departamentului de Poliţie Metropolitană.”

Președintele Donald Trump a declarat că atacul ar fi fost inițiat de la aproximativ 50 de metri și a descris suspectul ca fiind „un lup singuratic”. Acesta a lăudat intervenția forțelor de securitate, evitând însă să anunțe modificări imediate privind organizarea evenimentelor viitoare.

„Deci se afla foarte departe de sală”, a spus preşedintele. „Impresia mea este că a fost un nebun, un lup singuratic”, a spusTrump despre suspect. „Aceştia sunt oameni nebuni. Aceştia sunt oameni nebuni şi trebuie să se ia măsuri împotriva lor.” „Prefer să nu mă gândesc la asta”, răspunde Trump. „Duc o viaţă destul de normală, având în vedere că, ştii, e o viaţă periculoasă. Cred că mă descurc cât se poate de bine.” „Sincer să fiu, eu nu sunt o epavă. Chiar o iau aşa cum este. O fac pentru ţară. Nu o fac din niciun alt motiv”, a afirmat el.

Surse media indică faptul că este vorba despre Cole Tomas Allen, în vârstă de 31 de ani, originar din California. Anchetatorii consideră, în acest stadiu, că a acționat singur, fără o rețea de sprijin.

Acesta locuia în Torrance, o localitate situată în zona metropolitană a Los Angeles. Potrivit surselor din anchetă, Allen a fost imobilizat în apropierea locului unde avea loc evenimentul la care participau oficiali de rang înalt, inclusiv președintele Donald Trump.

Înainte de incident, Allen avea o activitate profesională dublă. Acesta lucra ca profesor cu jumătate de normă la C2 Education, o companie specializată în pregătire academică și meditații pentru elevi și studenți.

Performanțele sale didactice au fost recunoscute public, fiind desemnat „profesorul lunii” în decembrie 2024, conform comunicărilor companiei.

În paralel, activa în industria tehnologică, fiind implicat în dezvoltarea de jocuri video. Parcursul academic al suspectului este unul de nivel înalt. Allen a absolvit California Institute of Technology în 2017, obținând o diplomă de licență în inginerie mecanică.

Ulterior, și-a continuat studiile și a finalizat un program de master în informatică la California State University Dominguez Hills, consolidându-și expertiza în domeniul tehnologic.

Înregistrările oficiale arată că Allen a făcut o donație modestă, de 25 de dolari, către campania prezidențială a Kamalei Harris în octombrie 2024. În acest moment, anchetatorii nu au indicat existența unei motivații politice directe legate de incident.

Ancheta implică analiza probelor balistice, examinarea armelor confiscate și audierea martorilor prezenți la eveniment. De asemenea, trecutul suspectului este verificat minuțios pentru a identifica eventuale motivații sau conexiuni.

„Acuzaţiile ar trebui să fie evidente, având în vedere comportamentul său. Dar, după cum veţi auzi, vor exista multiple acuzaţii legate de împuşcături, deţinerea de arme de foc şi orice altceva putem găsi împotriva acestui individ”, a spus Blanche.

Procurorul general interimar, Todd Blanche, a precizat că lista acuzațiilor ar putea fi extinsă pe măsură ce apar noi dovezi.