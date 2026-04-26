Donald Trump a fost evacuat în timpul unei alerte de securitate la Washington Hotel. Un incident grav de securitate a perturbat desfășurarea Cinei Asociației Corespondenților de la Casa Albă, organizată la Washington Hotel, unde se aflau aproximativ 2.600 de invitați, inclusiv oficiali americani de rang înalt și președintele SUA Donald Trump.

Potrivit informațiilor disponibile și imaginilor video surprinse la fața locului, atmosfera s-a schimbat brusc după ce s-au auzit focuri de armă în interiorul clădirii, declanșând panică generalizată și intervenția imediată a forțelor de securitate.

Martorii și înregistrările video arată că participanții au reacționat instantaneu, cu strigăte precum „La pământ!”, în timp ce sala a intrat într-o stare de haos.

Personalul de servire a părăsit rapid zona principală, iar agenții Secret Service au intervenit pentru a securiza perimetrul și a proteja oficialii prezenți. Mai mulți demnitari, inclusiv Marco Rubio, Robert F. Kennedy Jr. și Doug Burgum, au fost puși la pământ ca măsură de protecție.

Ulterior, agenții l-au evacuat pe Donald Trump și pe soția acestuia, conducându-i într-o zonă securizată. Conform relatărilor, fostul președinte a rămas în spațiul de siguranță timp de aproximativ o oră.

„Un bărbat a atacat un punct de control de securitate înarmat cu mai multe arme și a fost doborât de niște membri foarte curajoși ai Secret Service”, a declarat Trump ulterior, într-o conferință de presă la Casa Albă.

Incidentul capătă o semnificație suplimentară prin faptul că Washington Hilton este același hotel unde, în 1981, a avut loc tentativa de asasinat asupra președintelui Ronald Reagan.

Atunci, Reagan și secretarul său de presă au fost împușcați de John Hinckley Jr., eveniment care a rămas unul dintre cele mai cunoscute episoade de securitate din istoria politică americană.

Evenimentul de la Washington se adaugă unei serii de incidente de securitate raportate în jurul lui Donald Trump în 2024, inclusiv:

un atac în timpul unui miting din Pennsylvania, unde a fost rănit ușor

un incident la un club de golf din Florida, tratat ca tentativă de asasinat de către autorități

Aceste episoade au determinat o atenție sporită asupra măsurilor de protecție pentru președintele american.