Zelenski a transmis că echipa sa de negociere, condusă de Rustem Umerov și Andrii Hnatov, a revenit din Statele Unite după întâlnirile cu emisarii președintelui Trump și a prezentat un raport detaliat privind opțiunile de acord existente, precum și asupra aspectelor din acorduri care au fost consolidate în urma discuțiilor.

„Astăzi, echipa noastră de negociere a prezentat un raport detaliat: Rustem Umerov şi Andrii Hnatov s-au întors după întâlniri în Statele Unite cu trimişii preşedintelui Trump. Ei au raportat asupra variantelor de lucru ale acordurilor care există deja, precum şi asupra punctelor din acorduri pe care am reuşit să le consolidăm”, a afirmat Zelenski.

Liderul de la Kiev a subliniat că menținerea unui contact constant cu Statele Unite rămâne o prioritate și că Ucraina colaborează pe deplin în procesul de pace. El a declarat că țara sa sprijină eforturile pentru un acord final și depune toate eforturile pentru ca documentele să fie realiste și aplicabile, insistând ca Rusia să nu saboteze procesul diplomatic și să trateze încheierea războiului cu maximă seriozitate.

”Aşteptăm cu interes continuarea colaborării. Simţim că America doreşte să ajungă la un acord final, iar din partea noastră există o cooperare deplină. Ucraina nu a fost niciodată şi nu va fi niciodată un obstacol în calea păcii. Lucrăm activ şi facem tot ce este necesar pentru ca documentele să se concretizeze şi să fie realiste. Esenţial este ca Rusia să nu saboteze această diplomaţie şi să trateze încheierea războiului cu maximă seriozitat”. a declarat liderul de la Kiev.

Zelenski a afirmat că, în cazul în care Rusia nu cooperează, vor fi necesare presiuni suplimentare. El a subliniat că comunitatea internațională dispune de toate instrumentele necesare pentru a exercita aceste presiuni și pentru a asigura realizarea păcii, mulțumind totodată tuturor celor care sprijină acest demers.

”Lumea are toate instrumentele necesare pentru a face această presiune eficientă şi pentru a se asigura că pacea este realizată. Mulţumesc tuturor celor care ajută”, a decşarat Zelenski.

Europa își menține planul de a elimina complet importurile de gaze rusești până în 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia și Ucraina ridică incertitudini majore pentru viitorul energetic al continentului. Se discută chiar și reluarea fluxurilor prin Nord Stream, conducte afectate de sabotaj în 2022 și aflate de atunci în impas tehnic și juridic. Înainte de război, Rusia acoperea circa 45% din consumul european de gaze, iar pentru 2025 se estimează doar 13%, în timp ce UE accelerează diversificarea energetică și investițiile în GNL american, norvegian și qatarez.

Chiar și așa, unele zone rămân vulnerabile, iar industria suportă costuri ridicate ale energiei. Speculațiile despre reluarea gazului rusesc apar în contextul negocierilor lente dintre Kiev și Moscova, în timp ce oficialii americani avertizează că o pace nu este garantată, dar piețele analizează deja scenarii post-conflict.

Conductele Nord Stream 1 și 2, afectate de sabotajul din 2022, rămân reparabile, deși reparațiile ar fi costisitoare — aproximativ un miliard de dolari. Unele segmente ar putea fi operaționale tehnic, însă lipsa întreținerii și aprobările necesare întârzie orice repunere în funcțiune.

Reluarea fluxurilor de gaz prin Nord Stream ar fi extrem de delicată politic. Ucraina și Polonia ar percepe gestul negativ, iar UE limitează posibilitățile prin legislația adoptată pentru eliminarea completă a gazului rusesc până în 2027. Totuși, presiunile industriei și costurile ridicate ale energiei în unele state europene mențin discuția deschisă, deși doar pentru volume limitate.

Rusia și-a redirecționat exporturile spre Asia, în special China, ceea ce slăbește poziția sa de negociere cu Europa. Eventualele acorduri ar putea implica prețuri mai mici și sunt dependente de stabilitate politică și pace durabilă.

Experții consideră că revenirea gazului rusesc în Europa este puțin probabilă. Expansiunea terminalelor de GNL, scăderea prețurilor și strategia energetică europeană pe termen lung limitează șansele reluării situației dinainte de 2022. Relansarea Nord Stream rămâne un scenariu teoretic, condiționat de pace, schimbări politice majore în Rusia și ajustări strategice fără precedent la nivelul UE.