Volodimir Zelenski a subliniat că discuțiile dintre Ucraina, Rusia și Statele Unite nu au condus încă la un acord privind controlul Donbasului. Această regiune, împărțită între provinciile Donețk și Luhansk, este parțial ocupată de forțele ruse, care cer retragerea trupelor ucrainene și cedarea teritoriului.

„Există viziuni ale SUA, Rusiei și Ucrainei — și nu avem o viziune unitară asupra Donbasului”, a declarat Zelenski pentru Bloomberg News luni dimineață.

El a precizat că Ucraina dorește un acord separat pentru garanțiile de securitate oferite de partenerii occidentali, în special de Statele Unite.

Comentariile liderului ucrainean au venit la câteva ore după ce președintele american Donald Trump l-a criticat pe Zelenski, afirmând că liderul de la Kiev nu citise încă propunerea SUA și că se simțea „puțin dezamăgit”. În pofida acestui fapt, negocierile continuă, indicând că mai sunt multiple puncte care trebuie clarificate pentru a se ajunge la un consens.

SUA au anunțat vineri că au convenit cu Ucraina asupra unui „cadru de măsuri de securitate” și au discutat despre metode de prevenire a unui nou atac, însă nu există semne care să sugereze un progres concret în ceea ce privește Donbasul sau alte regiuni estice.

Zelenski a reiterat că Ucraina solicită claritate în privința garanțiilor de securitate. Președintele a subliniat că aceste garanții ar trebui să funcționeze asemănător Articolului 5 din tratatul NATO, care prevede apărarea reciprocă.

„Există o întrebare la care eu – și toți ucrainenii – vrem să primim un răspuns: dacă Rusia va începe din nou un război, ce vor face partenerii noștri”, a explicat Zelenski.

Luni, liderul ucrainean a sosit la Londra pentru întâlniri cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz și președintele francez Emmanuel Macron. Scopul vizitei este să se discute propunerea SUA și să se identifice pașii necesari pentru consolidarea securității Ucrainei.

Oficialii europeni au exprimat rezerve față de inițiativa SUA, considerată de unii favorabilă Moscovei, în timp ce reprezentanții americani, inclusiv emisarul Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții atât la Moscova, cât și la Miami, fără să obțină progrese majore.

Întâlnirea de la Londra a avut loc într-un moment critic pentru Ucraina, sub presiunea SUA de a accepta acordul propus. Premierul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz au reafirmat sprijinul pentru Zelenski și au convenit asupra nevoii unui plan clar în cazul unui eventual acord de pace.

„Mă bucur să vă văd aici, la aproape patru ani de la începutul acestui conflict îngrozitor, într-un moment crucial al eforturilor de pace. Suntem alături de Ucraina și, dacă va fi un armistițiu, acesta trebuie să fie unul just și durabil”, a declarat el.

Macron și Merz au subliniat, la rândul lor, că intenționează să continue negocierile pentru un plan concret, considerând momentul „decisiv (…) pentru noi toți”. Zelenski a remarcat că echilibrul dintre acțiunile europene și sprijinul american este esențial pentru a obține condiții favorabile Ucrainei.

„Sunt unele lucruri pe care nu le putem gestiona fără americani, lucruri pe care nu le putem gestiona fără Europa, de aceea trebuie să luăm unele decizii importante”, a explicat liderul ucrainean.

Într-un discurs video difuzat duminică seară, Zelenski a subliniat că săptămâna diplomatică începe cu concentrarea pe securitate, sprijinul pentru apărare și finanțarea pe termen lung a Ucrainei. Liderul a precizat că discuțiile vor include dezvoltarea unei viziuni comune și poziții coerente în negocierile cu partenerii internaționali.

„În primul rând, problemele de securitate, sprijinul pentru rezistența noastră și pachetele de sprijin pentru apărarea noastră. În primul rând, apărarea aeriană și finanțarea pe termen lung pentru Ucraina. Desigur, vom discuta o viziune comună și poziții comune în cadrul negocierilor”, a spus liderul de la Kiev.

În același timp, conflictul continuă să afecteze regiunea. Trupele ruse progresează lent în est, iar infrastructura critică, inclusiv rețeaua energetică, este vizată de atacuri care generează întreruperi de curent de mai multe ore în orașele ucrainene.

Zelenski a descris discuțiile recente cu echipa de negociatori americani drept „constructive, dar nu ușoare”. Principalul său negociator, Rustem Umerov, va transmite președintelui toate documentele și concluziile dialogului cu oficialii SUA, pregătind terenul pentru deciziile viitoare privind planul de pace.

„Sarcina principală a echipei ucrainene a fost să obțină de la partea americană informații complete despre conversația lor de la Moscova și toate proiectele de propuneri actuale, pentru a le discuta în detaliu cu președintele Ucrainei”, a spus Umerov.

Oficialii americani au afirmat că acordul este aproape de finalizare, însă până acum nu există confirmări că Ucraina sau Rusia sunt dispuse să semneze documentul-cadru propus.