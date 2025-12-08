Republica Moldova s-ar confrunta cu riscuri existențiale în cazul unei prăbușiri a Ucrainei, a transmis la Washington ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi.

Oficialul a subliniat că țara sa este deja vizată de acțiunile Federației Ruse, despre care a afirmat că ar fi investit sume considerabile pentru destabilizare politică și influențarea proceselor democratice.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment găzduit de Institutul Hudson și dedicat parcursului euro-atlantic al Republicii Moldova.

„Dacă Ucraina ar cădea, Moldova s-ar confrunta cu riscuri existenţiale”, a afirmat șeful diplomației de la Chișinău.

Mihai Popșoi a explicat că Rusia ar fi direcționat milioane de dolari în încercări de sabotare a democrației moldovenești, iar eforturile acesteia ar fi vizat inclusiv manipularea electorală, potrivit relatărilor Moldova 1.

El a insistat că situația de securitate din regiune este strâns legată de evoluția războiului din Ucraina, iar o eventuală înfrângere a Kievului ar expune Republica Moldova unor amenințări directe.

🇲🇩🇺🇸 Glad to speak at the @HudsonInstitute event “Moldova’s Euro-Atlantic Path”. We discussed regional security developments, the impact of Russia’s war against Ukraine, Moldova’s resilience & the progress made in our EU accession process. pic.twitter.com/VoN2MKYFEV — Mihai Popșoi (@MihaiPopsoi) December 6, 2025

În aceeași discuție, analista Leah Kieff, de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din Statele Unite, a apreciat că Moldova constituie un teren de testare pentru tacticile Moscovei.

Ea a precizat că, anual, Rusia ar fi crescut considerabil bugetele direcționate către acțiuni destabilizatoare: aproximativ 50 de milioane de dolari în 2023, 200 de milioane în 2024 și 400 de milioane în 2025. Potrivit acesteia, această escaladare ar arăta intenția Moscovei de a intensifica presiunile hibride asupra Chișinăului.

Președintele Parlamentului de la Chișinău, Igor Grosu, prezent la eveniment, a transmis că, pentru o țară de dimensiunea Republicii Moldova, suma de 400 de milioane de dolari investită de Rusia în destabilizare ar echivala cu „un adevărat tsunami”.

Grosu a afirmat că efectele acestor acțiuni sunt resimțite în mod direct în societatea moldovenească, care ar fi vizată de campanii de dezinformare, ingerințe politice și tentative de subminare instituțională.

Reamintim că, zilele acestea, Mihai Popșoi și Igor Grosu s-au întâlnit și cu membrii comunității moldovenești din Washington. Ministrul de Externe a evidențiat rolul major al diasporei în promovarea imaginii țării și în dezvoltarea proiectelor culturale și educaționale. El a afirmat că a fost bucuros să descopere inițiative ale moldovenilor din SUA care ar putea genera beneficii concrete pentru Republica Moldova și a transmis mulțumiri pentru sprijinul constant acordat țării de origine.

În ceea ce privește accesul la servicii consulare, Mihai Popșoi a vorbit despre eforturile de digitalizare aflate în plină desfășurare. El a explicat că sunt implementate proiecte care vor facilita obținerea documentelor necesare de către cei stabiliți în Statele Unite, inclusiv prin extinderea programului „Ambasada vine mai aproape de tine”. De asemenea, a anunțat că Ambasada Republicii Moldova la Washington va fi în curând dotată cu un nou echipament mobil pentru colectarea datelor biometrice, ceea ce va permite eliberarea mai rapidă a pașapoartelor și a cărților de identitate.

Agenda delegației a continuat la Chicago, unde oficialii s-au întâlnit cu membri ai comunității moldovenești la sediul Consulatului General inaugurat în martie 2025. Reprezentanții Chișinăului au subliniat importanța acestei instituții pentru consolidarea legăturilor cu diaspora și pentru furnizarea de servicii consulare la standarde moderne.

Delegația a purtat discuții și cu antreprenori moldoveni din SUA, printre care reprezentanți ai companiei Dynamic Investments, condusă de Vasile Sorocean, activă în construcția spațiilor industriale și transportul mărfurilor grele. Oficialii au vizitat și C1 Holding, un grup ce operează în domeniul trucking-ului, cu o flotă de peste 200 de camioane și sute de angajați, inclusiv în Republica Moldova.

În orașul Plainfield, Popșoi și Grosu au vizitat magazinul Micola’s Savory Smokes, fondat de antreprenorul Nicolae Ciobanu, care a reușit să valorifice tradiția familială a afumării cărnii. Compania produce salamuri și alte specialități afumate, respectând standarde înalte de calitate.

La finalul vizitelor, oficialii moldoveni și-au exprimat aprecierea pentru eforturile și perseverența antreprenorilor și membrilor diasporei. Mihai Popșoi a subliniat că implicarea activă a moldovenilor din SUA contribuie la vizibilitatea internațională a Republicii Moldova, la atragerea investițiilor și la dezvoltarea relațiilor economice bilaterale.