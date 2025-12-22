Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că este gata un set de documente de bază pentru un plan de pace care urmărește să pună capăt războiului cu Rusia. El a explicat că planul a fost realizat împreună de Ucraina și Statele Unite.

Zelenski a menționat că planul conține 20 de puncte și că, deși nu este perfect, există deja un document clar. El a precizat că sunt incluse garanții de securitate între Ucraina, Uniunea Europeană și SUA, sub forma unui document-cadru. Potrivit spuselor sale, există un document separat între Ucraina și SUA privind aceste garanții, care vor trebui analizate de Congresul American, împreună cu toate detaliile și anexele.

Președintele Ucrainei a subliniat că faptul că aceste documente există și că au fost realizate cu participarea părții americane arată că părțile sunt foarte aproape de un rezultat concret. Totuși, el a recunoscut că un plan de pace nu poate mulțumi pe toată lumea și că vor fi necesare compromisuri.

Zelenski a mai anunțat că delegația ucraineană care a participat la discuții la Miami se întoarce în Ucraina și va analiza ultimele evoluții împreună cu negociatorii ucraineni. El a explicat că reprezentanții americani au rămas la Miami pentru a continua discuțiile cu partea rusă, iar după aceste întâlniri cele două părți își vor transmite reciproc informațiile obținute.

„Planul are 20 de puncte. Probabil că nu totul este perfect, dar planul este aici. Există garanţii de securitate între noi, Uniunea Europeană şi SUA, un document cadru. Americanii au rămas (la Miami) pentru a desfăşura negocieri cu reprezentanţii ruşi. Vor discuta. Apoi noi vom primi toate informaţiile de la ei, iar ei de la noi”, a declarat Zelenski la o întâlnire cu diplomaţi.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a anunțat, la rândul său, că emisarul rus Kirill Dmitriev se va întoarce în aceeași zi la Moscova și îl va informa pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, despre rezultatele negocierilor care au avut loc în weekend la Miami. Discuțiile s-au desfășurat la reședința lui Steve Witkoff, emisar special al președintelui SUA, Donald Trump.

Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Riabkov, a zis că negocierile dintre Rusia și SUA privind planul de pace propus de Trump avansează lent. El a acuzat însă un grup de state europene aliate ale Ucrainei că încearcă în mod intenționat să blocheze aceste discuții, pentru că se tem de o înțelegere între Rusia și SUA. Riabkov a explicat că există unele progrese, dar că acestea sunt însoțite de acțiuni pe care le consideră dăunătoare și ostile, menite să oprească procesul diplomatic. El a mai zis că o posibilă înțelegere ruso-americană legată de Ucraina este exact ceea ce îi sperie pe oficialii de la Bruxelles și din mai multe capitale europene.

Diplomatul rus a precizat totuși că Rusia are în continuare rezerve față de poziția americană, inclusiv în privința Ucrainei. Cu toate acestea, el a apreciat eforturile lui Trump de a găsi soluții pe termen lung care să rezolve cauzele profunde ale conflictului. În același timp, a criticat țările europene care susțin Ucraina, pe care le-a acuzat de atitudini ostile față de planul prezentat de Casa Albă în urmă cu aproape o lună.

Riabkov a amintit că acest plan a nemulțumit Ucraina și mai multe state europene, deoarece ar include cereri ale Rusiei, printre care cedarea întregii regiuni Donbas către Moscova.