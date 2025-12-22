Compania de stat Romgaz, cel mai mare producător de gaze naturale din România, a anunțat listarea celei de-a doua emisiuni de obligațiuni pe Piața Reglementată a Bursei de Valori București. Valoarea totală a emisiunii este de 500 de milioane de euro, iar titlurile sunt tranzacționate sub simbolul bursier SNG31E, cu o maturitate de 6 ani.

”Societatea Naţională de Gaze Naturale Romgaz SA, cel mai mare producător şi principalul furnizor de gaze naturale din România, companie prezentă la Bursa de Valori Bucureşti (BVB) de 12 ani (simbol bursier SNG), listează cea de-a doua emisiune de obligaţiuni, în valoare de 500 milioane de euro, pe Piaţa Reglementată a Bursei”, anunţă compania.

Obligațiunile au fost admise anterior la tranzacționare la Bursa de Valori din Luxemburg, în noiembrie 2025, și fac parte din programul EMTN (Euro Medium Term Notes) al Romgaz, care permite accesarea piețelor internaționale de capital pentru finanțări de până la 1,5 miliarde de euro.

În prezent, valoarea cumulată a celor două emisiuni de obligațiuni ale Romgaz ajunge la 1 miliard de euro, prima tranșă fiind listată la 19 noiembrie 2024. Obligațiunile ajung la scadență la 4 noiembrie 2031, au o dobândă anuală fixă de 4,625% și au fost evaluate cu ratingul ”BBB-” de agenția Fitch.

Declarația CEO Romgaz

„Cea de-a doua emisiune de obligaţiuni reprezintă o componentă integrantă a strategiei Romgaz şi reflectă angajamentul nostru constant faţă de transparenţă, guvernanţă corporativă şi dezvoltarea sustenabilă a pieţei de capital din România. Prin această iniţiativă, Romgaz facilitează accesul investitorilor locali şi internaţionali la instrumentele sale de finanţare şi consolidează integrarea pieţei de capital româneşti în fluxurile financiare europene. Emisiunea de obligaţiuni face parte dintr-o strategie de finanţare prudentă şi diversificată, menită să susţină implementarea proiectelor strategice ale companiei, în special a proiectului Neptun Deep, cu impact direct asupra securităţii energetice naţionale şi regionale, precum şi asupra obiectivelor de tranziţie energetică. În acest context, Romgaz acordă o importanţă deosebită disciplinei financiare, menţinerii unui profil solid de risc şi utilizării eficiente a capitalului atras. Prin listarea la BVB a acestor instrumente financiare, reafirmăm rolul Romgaz de emitent de referinţă pe piaţa de capital din România şi de partener instituţional credibil pentru investitori şi autorităţi. Compania va continua să utilizeze mecanismele pieţei de capital într-un mod responsabil şi predictibil, în concordanţă cu cadrul de reglementare european şi cu aşteptările investitorilor instituţionali, contribuind totodată la consolidarea pieţei financiare locale”, a subliniat Răzvan Popescu, CEO Romgaz.

Procesul de subscriere pentru această emisiune s-a desfășurat la data de 28 octombrie 2025.

”Romgaz este o companie de succes pe piaţa locală de capital încă de la debutul său din anul 2013, când a derulat una dintre cele mai mari oferte de vânzare de acţiuni realizate de statul român la Bursă. În prezent, ROMGAZ ocupă a treia poziţie ca pondere în indicele de referinţă BET şi a doua poziţie în indicele sectorial BET-NG, ce include companii listate la BVB din domeniul energiei şi al utilităţilor aferente. Ne bucură faptul că ROMGAZ se implică activ în proiecte strategice la nivel naţional, aşa cum este Neptun Deep, că apelează cu recurenţă la mecanismele pieţei de capital pentru finanţarea acestora şi contribuie, astfel, la expansiunea mediului investiţional din România”, a declarat Radu Hanga, președintele Bursei de Valori București.

La rândul său, Remus Vulpescu, CEO BVB, a arătat:

”În cei 12 ani de prezenţă pe piaţa de capital, ROMGAZ şi-a consolidat rolul important pe care îl îndeplineşte în sectorul energetic local şi în creşterea economică a României, fiind un actor cheie în proiectul strategic de importanţă naţională, Neptun Deep. Romgaz este un exemplu de performanţă printre emitenţii listaţi la Bursa de Valori Bucureşti şi suntem încrezători că va avea o contribuţie semnificativă la recunoaşterea pieţei locale de capital din partea MSCI ca Piaţă Emergentă”.

Fondurile atrase prin această emisiune vor fi utilizate pentru dezvoltarea proiectului Neptun Deep din Marea Neagră, considerat strategic la nivel național și regional. Proiectul are potențialul de a transforma România în al doilea cel mai mare producător de gaze naturale din Uniunea Europeană și de a sprijini tranziția energetică, prin reducerea emisiilor de carbon și înlocuirea cărbunelui cu gaze naturale.

Prima emisiune de obligațiuni Romgaz (SNG29E) a fost listată pe 19 noiembrie 2024 și reprezintă prima tranșă internațională pe 5 ani din programul EMTN, cu maturitate în 2029. Listarea actualei emisiuni a fost realizată cu sprijinul BT Capital Partners.

Romgaz este listată la BVB din 12 noiembrie 2013, în urma unei oferte publice inițiale secundare în valoare totală de 1,7 miliarde de lei, una dintre cele mai mari realizate de statul român. Statul, prin Ministerul Energiei, deține 70% din acțiuni. La data de 19 decembrie 2025, capitalizarea bursieră a companiei era de 37,6 miliarde de lei.

Compania are o istorie de peste 100 de ani în explorarea și producția de gaze naturale și deține, din august 2022, 100% din ROMGAZ BLACK SEA LIMITED, entitatea care deține 50% din drepturile și obligațiile aferente perimetrului offshore Neptun din Marea Neagră.