La Haga a avut loc semnarea unui document pentru lansarea Comisiei internaționale pentru revendicări, un organism destinat compensării Ucrainei pentru daunele de ordinul sutelor de miliarde de dolari. La eveniment au asistat, printre alții, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.

Comisia reprezintă a doua componentă a unui mecanism internațional de compensare creat pentru Ucraina. Aceasta va avea rolul de a examina, evalua și decide asupra cererilor înregistrate în Registrul daunelor pentru Ucraina, instituție creată de Consiliul Europei în anul 2023. În urma analizelor, comisia va stabili valoarea despăgubirilor acordate în fiecare caz.

Peste 50 de state, alături de Uniunea Europeană, au contribuit la elaborarea unei convenții a Consiliului Europei pentru înființarea comisiei. Documentul va intra în vigoare după ratificarea de către cel puțin 25 de semnatari, cu condiția asigurării fondurilor necesare pentru funcționarea sa.

Până în prezent, peste 35 de țări și-au exprimat sprijinul pentru această inițiativă. Cererile de despăgubire pot fi depuse pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de acțiunile Rusiei comise în sau împotriva Ucrainei începând cu data invaziei din 24 februarie 2022. Potrivit proiectului, solicitările pot fi formulate de persoane fizice, companii sau de statul ucrainean.

Comisia va avea sediul în Țările de Jos, însă mecanismele concrete de plată a despăgubirilor urmează să fie stabilite. În discuțiile preliminare a fost luată în calcul utilizarea activelor rusești înghețate în Uniunea Europeană, completate de contribuții ale statelor membre.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a arătat că responsabilitatea pentru plata despăgubirilor revine Rusiei. El a explicat că obiectivul comisiei este validarea cererilor care vor trebui achitate de statul rus, fără ca organismul să ofere garanții financiare directe.

„Fără asumarea responsabilităţii, un conflict nu poate fi rezolvat pe deplin. Şi o parte din această asumare a responsabilităţii este şi plata daunelor cauzate”, a declarat el reporterilor. „Aşadar, consider că este un pas important astăzi faptul că înfiinţăm o comisie pentru despăgubiri şi că semnăm un tratat în acest sens”, a adăugat el.

Registrul daunelor pentru Ucraina, care va deveni parte a comisiei, a primit până acum peste 80.000 de cereri de despăgubire. Acestea provin de la persoane fizice, organizații și instituții publice și acoperă o gamă largă de categorii.

În cadrul conferinței, președintele Volodimir Zelenski a subliniat că pacea presupune nu doar oprirea conflictului, ci și acceptarea regulilor internaționale. El a arătat că responsabilitatea și respectarea normelor sunt esențiale pentru o soluție durabilă.

„Exact de aici începe adevărata cale către pace”, a declarat preşedintele Zelenski. „Nu este suficient să forţăm Rusia să încheie un acord. Nu este suficient să o facem să înceteze uciderile. Trebuie să determinăm Rusia să accepte că există reguli în lume”, a pledat Zelenski.

Kremlinul a respins acuzațiile privind crimele de război și a calificat drept ilegală utilizarea activelor rusești înghețate. De asemenea, Banca Mondială a estimat costurile reconstrucției Ucrainei la peste 524 de miliarde de dolari în următorul deceniu, fără a include pagubele produse după decembrie 2024.