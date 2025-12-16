Dan Nica a afirmat că numeroși români sunt nevoiți să renunțe la medicamente, să reducă la strictul necesar cheltuielile pentru hrană sau să scadă temperatura din locuințe pentru a face față facturilor mari la energie.

„În România, două milioane de cetățeni nu își pot încălzi adecvat locuințele, deoarece prețurile la energie sunt foarte mari. Aceștia sunt nevoiți fie să renunțe la medicamente, fie să își asigure doar strictul necesar pentru hrană, fie să reducă temperatura din locuințe. Aceste situații le pun grav în pericol sănătatea și stilul de viață”, a afirmat eurodeputatul în intervenția sa.

Dan Nica a subliniat că România se află printre țările cu cele mai ridicate prețuri la energie electrică din Uniunea Europeană și a menționat că l-a invitat pe comisarul european pentru Energie, Dan Jørgensen, la București, pentru a evalua situația direct. El a explicat că o cauză obiectivă a acestor prețuri ridicate este lipsa interconectării între Austria, Ungaria și Slovacia, care împiedică fluxul de energie mai ieftină către România.

„Ați constatat că există o cauză obiectivă pentru aceste prețuri ridicate, și anume lipsa interconectării între Austria, Ungaria și Slovacia, ceea ce face ca fluxul de energie ieftină să fie grav perturbat”, a spus eurodeputatul.

Dan Nica a apreciat propunerea comisarului european referitoare la rețelele de energie, care prevede implicarea Comisiei Europene în cazurile în care statele membre nu își respectă obligațiile și amenință funcționarea pieței unice.

„Aveți sprijinul meu și al întregului Parlament European, pentru că piața unică europeană nu este un lucru care să poată fi negociat, nici măcar de două state membre”, a declarat eurodeputatul.

În discursul său, Dan Nica a semnalat problema manipulării prețurilor pe piața energetică din Europa. El a amintit că, în urmă cu trei ani, a fost adoptată directiva REMIT, iar în prezent există 444 de cazuri de încălcare a legislației europene privind manipularea prețurilor de către diverse companii, cu sume estimate la aproximativ 200 de miliarde de euro. Cu toate acestea, Agenția pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din Domeniul Energiei (ACER) a soluționat până acum doar nouă dintre aceste cazuri.