Președintele Nicușor Dan a anunțat că, în aproximativ o săptămână, statul român va veni cu un set de măsuri pentru stabilizarea prețurilor la energie.

El a arătat că în ultimele zile au avut loc discuții între membrii Guvernului și reprezentanții pieței de energie, iar în urma acestor consultări urmează să fie adoptate măsuri concrete.

Șeful statului a explicat că urmează să fie prezentat un pachet de măsuri, care va reprezenta o intervenție directă a statului român în acest sector.

„Au avut loc discuții la Guvern, între Guvern și piața de energie și o să vedeți în zilele următoare, o săptămână, un set de măsuri. O să vedeți măsurile când vor fi adoptate, dar va fi o acțiune din partea statului român”, a spus președintele Nicușor Dan.

Președintele a precizat că România face parte dintr-un grup de state interesate ca prețurile la energie să nu afecteze industria.

Acesta a subliniat că energia reprezintă o prioritate, iar poziția României este de susținere a energiei nucleare, inclusiv în ceea ce privește stimularea producției în interiorul Uniunii Europene.

„Pe noi ne interesează energia. Suntem într-un grup de state care doresc ca prețurile de energie și industriile să nu aibă de suferit. (…) Cu privire la nuclear, noi suntem printre principalii susținători ai nuclearului, în ceea ce privește stimularea și direcționarea producției în interiorul UE”, a anunțat șeful statului.

Nicușor Dan participă la Bruxelles la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins.

Pe agenda discuțiilor se află teme precum competitivitatea economică a Uniunii Europene, situația din Orientul Mijlociu, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european și consolidarea securității și apărării.

Liderii europeni urmează să discute și cu secretarul general al ONU, Antonio Guterres, despre situația geopolitică și despre cooperarea internațională.

Administrația Prezidențială a transmis că pentru România este prioritară identificarea unor soluții rapide pentru reducerea prețurilor ridicate la energie.

Acestea afectează atât populația, cât și industria, motiv pentru care este necesară o strategie pe termen lung.

Aceasta ar urma să includă dezvoltarea interconectivității energetice, valorificarea resurselor interne de energie curată, diversificarea parteneriatelor și evitarea pozițiilor dominante pe piață.