După întrevederea de la sediul NATO, șeful statului a transmis că România beneficiază de garanții solide de securitate în cadrul Alianței.

„Am discutat, bineînțeles, despre securitatea României și securitatea Alianței. Așa cum domnul secretar general a spus, reîntăresc pentru românii care se uită la noi, că România este o țară sigură, chiar mai sigură”, a afirmat președintele.

În cadrul întâlnirii, au fost analizate măsuri pentru întărirea apărării pe Flancul Estic, inclusiv pentru România, dar și proiecte legate de securitatea la Marea Neagră.

„Am discutat despre noi capabilități pentru țările din flancul estic, deci pentru România, în cadrul programului Santinela Estului. Am discutat despre Marea Neagră și NATO va avea o întâlnire pe subiectul Mării Negre și pe proiectul nostru de hub de securitate la Marea Neagră, înainte de Marele Summit NATO de la Ankara”, a precizat Nicușor Dan.

Președintele a subliniat că sprijinul pentru Ucraina este esențial pentru stabilitatea întregii regiuni.

„Am reafirmat sprijinul nostru pentru Ucraina, pentru că nu este despre Ucraina, este despre securitatea Europei”, a declarat acesta.

Totodată, Nicușor Dan a reiterat angajamentele României privind cheltuielile de apărare.

„România își respectă angajamentele pe care le-a luat inclusiv la summit-ul anterior de la Hague. Am cheltuit 2,2% din PIB anul trecut. În bugetul de anul acesta vor fi 2,5% și, foarte important, dintre acești 2,5%, aproape 40% vor fi pentru echipamente, pentru investiții în apărare”, a spus președintele.

Secretarul general al NATO a evidențiat contribuția României la securitatea Alianței și sprijinul constant acordat Ucrainei.

„România cheltuiește peste 2% din PIB și-și va crește cheltuielile. Exact acest lucru trebuie să-l facă toți aliații. Lucrând împreună este un lucru esențial. România a sprijinit constant Ucraina. Sprijinul pentru Ucraina trebuie să continue. Vă sunt recunoscător că postura noastră pe flancul estic este puternică și datorită României”, a spus Mark Rutte.

Șeful statului se află într-o vizită oficială la Bruxelles, unde are programate discuții esențiale privind evoluțiile de securitate din regiune și la nivel global.

„Preşedintele României, Nicuşor Dan, va avea joi, 19 martie 2026, o întrevedere cu Secretarul General al NATO, Mark Rutte, la sediul Alianţei Nord-Atlantice. Agenda discuţiilor va include evoluţiile de securitate din mediul internaţional şi cele de pe Flancul Estic, cu accent pe regiunea Mării Negre, context în care vor fi abordate măsuri de consolidare a descurajării şi apărării colective, precum şi de creştere a securităţii României prin intermediul şi cu sprijinul NATO”, a anunţat Administraţia Prezidenţială.

Întâlnirea este programată la ora 10:00 și va fi urmată de declarații comune de presă.

„Preşedintele Nicuşor Dan va sublinia că România îşi respectă angajamentele asumate la Summitul NATO de la Haga privind creşterea cheltuielilor de apărare şi va evidenţia asistenţa multidimensională pentru Ucraina. Totodată, va reaminti necesitatea consolidării sprijinului NATO pentru parteneri, în special Republica Moldova, vizaţi de acţiunile hibride ale Rusiei”, arată sursa citată.

După întâlnirea cu liderul NATO, președintele României va lua parte la reuniunea Consiliului European și la Summitul Euro în format extins, unde liderii UE vor discuta direcțiile strategice ale Uniunii.

„Pe agenda reuniunii se vor regăsi o serie de subiecte de o importanţă majoră pentru Uniunea Europeană, în mare măsură interconectate şi care reflectă dinamica actuală globală. Printre temele principale care vor fi dezbătute de liderii europeni se numără consolidarea competitivităţii economice a UE, conflictul din Orientul Mijlociu şi implicaţiile sale, sprijinul pentru Ucraina, viitorul buget european, precum şi măsurile necesare pentru întărirea securităţii şi apărării Uniunii Europene”, mai arată Administraţia Prezidenţială.

În marja reuniunii, liderii europeni vor avea și un schimb de opinii cu secretarul general al ONU, António Guterres, privind situația geopolitică globală și cooperarea internațională.

Un punct important pe agenda discuțiilor îl reprezintă și competitivitatea economică a Uniunii Europene, dar și funcționarea pieței unice.

„În privinţa creşterii competitivităţii economice a Uniunii şi a consolidării pieţei unice europene, care reprezintă tema principală, discuţiile vor avansa prin transpunerea concluziilor convenite în reuniunile anterioare în măsuri concrete şi termene ambiţioase”, se mai arată în comunicatul oficial.

Pentru România, una dintre mizele esențiale rămâne identificarea unor soluții rapide pentru reducerea prețurilor la energie, în condițiile în care acestea continuă să afecteze atât populația, cât și mediul de afaceri.