Prețul carburanților a fost majorat din nou joi dimineață, cu 10-15 bani pe litru pentru motorină și cu aproximativ 10 bani pentru benzină.

Cea mai vizibilă creștere este la motorina premium, care a depășit pragul de 10 lei pe litru în unele stații OMV. În benzinăria OMV de pe bulevardul Timișoarei din Capitală, un litru de motorină premium a ajuns la 10,10 lei.

În alte rețele, prețurile sunt ușor mai mici. La Petrom, motorina premium costă 9,82 lei pe litru, la Rompetrol 9,94 lei, iar la MOL 9,88 lei, potrivit aplicației Monitorul Prețurilor Carburanților.

Motorina standard, cea mai utilizată în România, are prețuri diferite în funcție de rețea. La Petrom, un litru costă 9,40 lei, la Rompetrol 9,38 lei, la MOL 9,32 lei, iar la OMV ajunge la 9,54 lei.

Benzina standard a ajuns la 8,79 lei pe litru la Petrom, 8,88 lei la Rompetrol și 8,92 lei la OMV.

Pentru benzina premium, prețurile sunt mai ridicate. La Petrom, un litru costă 9,38 lei, la Rompetrol 9,61 lei, iar la OMV 9,65 lei.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat că instituția nu a identificat până acum dovezi privind creșteri nejustificate ale prețurilor carburanților.

Acesta a explicat că o intervenție dură a statului în piață ar putea avea efecte negative pe termen mediu și lung.

Chirițoiu a arătat că analiza preliminară indică faptul că majorările de preț din România sunt mai reduse decât creșterile cotațiilor internaționale.

Potrivit Consiliului Concurenței, nivelul prețurilor la carburanți din România este, în general, sub cel din multe state vest-europene.

Diferențele sunt explicate prin nivelul taxării, costurile logistice și modul de aprovizionare, conform declarațiilor oficiale.

„Astfel, nivelul prețurilor la carburanți din România rămâne, în general, sub cel din multe state vest-europene, diferențele provenind, în principal, din nivelul taxării, costurile logistice și structura aprovizionării”, a afirmat oficialul Concurenței.