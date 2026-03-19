Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut cu 1,6 puncte în luna februarie, ajungând la 48,4 puncte.

Creșterea a fost determinată exclusiv de componenta de anticipații, care a urcat cu 2,6 puncte până la 51,2 puncte, în timp ce componenta de condiții curente a rămas aproape neschimbată, înregistrând o scădere ușoară de 0,2 puncte.

„În contextul unor anticipaţii de continuare a reducerii deficitului bugetar, componenta de anticipaţii a indicatorului a continuat să se îmbunătăţească în luna februarie. În concordanţă cu aceste anticipaţii, în luna februarie, s-au redus şi ratele anticipate de finanţare a datoriei publice, precum şi defictul bugetar anticipat pentru anul curent”, declară Adrian Codirlaşu, preşedinte al Asociaţiei CFA România.

Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, până în martie 2027, a crescut ușor față de luna precedentă și a ajuns la 5,88%.

Cu toate acestea, 81% dintre participanți estimează că inflația va scădea în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual.

Sondajul a fost realizat în ultima săptămână din februarie, iar aceste estimări nu includ evoluțiile generate de conflictul din Iran.

În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 81% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce 19% estimează o stagnare.

Valoarea medie anticipată a cursului este de 5,1280 lei pentru un euro în următoarele 6 luni și de 5,1642 lei pentru un euro pe un orizont de 12 luni.

Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale din orașe, 43% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni.

În același timp, 57% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 43% apreciază că acestea sunt corect evaluate.

Deficitul bugetului de stat pentru anul 2026 este estimat la 6,1% din PIB, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de exercițiul anterior.

În același timp, anticipațiile privind creșterea economică pentru 2026 au fost revizuite în jos, la o valoare medie de 0,9%.

Datoria publică, calculată ca procent din PIB, este așteptată să crească la 62% în următoarele 12 luni.