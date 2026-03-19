Indicatorul de încredere crește ușor, susținut de așteptările privind economie
Indicatorul de Încredere Macroeconomică al Asociației CFA România a crescut cu 1,6 puncte în luna februarie, ajungând la 48,4 puncte.
Creșterea a fost determinată exclusiv de componenta de anticipații, care a urcat cu 2,6 puncte până la 51,2 puncte, în timp ce componenta de condiții curente a rămas aproape neschimbată, înregistrând o scădere ușoară de 0,2 puncte.
Adrian Codirlașu a explicat că această evoluție vine în contextul unor așteptări privind continuarea reducerii deficitului bugetar. Totodată, el a arătat că, în linie cu aceste anticipații, s-au redus și ratele estimate de finanțare a datoriei publice, precum și deficitul bugetar anticipat pentru anul curent.
„În contextul unor anticipaţii de continuare a reducerii deficitului bugetar, componenta de anticipaţii a indicatorului a continuat să se îmbunătăţească în luna februarie. În concordanţă cu aceste anticipaţii, în luna februarie, s-au redus şi ratele anticipate de finanţare a datoriei publice, precum şi defictul bugetar anticipat pentru anul curent”, declară Adrian Codirlaşu, preşedinte al Asociaţiei CFA România.
Inflația rămâne ridicată, iar majoritatea analiștilor anticipează scăderi în următorul an
Rata anticipată a inflației pentru următoarele 12 luni, până în martie 2027, a crescut ușor față de luna precedentă și a ajuns la 5,88%.
Cu toate acestea, 81% dintre participanți estimează că inflația va scădea în următoarele 12 luni comparativ cu nivelul actual.
Sondajul a fost realizat în ultima săptămână din februarie, iar aceste estimări nu includ evoluțiile generate de conflictul din Iran.
În ceea ce privește cursul de schimb EUR/RON, aproximativ 81% dintre participanți anticipează o depreciere a leului în următoarele 12 luni, în timp ce 19% estimează o stagnare.
Valoarea medie anticipată a cursului este de 5,1280 lei pentru un euro în următoarele 6 luni și de 5,1642 lei pentru un euro pe un orizont de 12 luni.
Piața imobiliară este considerată supraevaluată de majoritatea analiștilor
Referitor la evoluția prețurilor proprietăților rezidențiale din orașe, 43% dintre participanți anticipează o stagnare în următoarele 12 luni.
În același timp, 57% consideră că prețurile actuale sunt supraevaluate, iar 43% apreciază că acestea sunt corect evaluate.
Deficitul bugetar și creșterea economică, estimate la niveluri moderate
Deficitul bugetului de stat pentru anul 2026 este estimat la 6,1% din PIB, în scădere cu 0,5 puncte procentuale față de exercițiul anterior.
În același timp, anticipațiile privind creșterea economică pentru 2026 au fost revizuite în jos, la o valoare medie de 0,9%.
Datoria publică, calculată ca procent din PIB, este așteptată să crească la 62% în următoarele 12 luni.
