De la înființare, unitatea a trecut printr-un proces continuu de modernizare. „În fiecare dintre cei 14 ani de la înființare, la Spitalul MaDonna Maria au avut loc investiții constante, instituția noastră fiind recunoscută în sud-vestul țării pentru inovație, tehnologie de avangardă și medici supraspecializați”, spune Alexandra Preda Șurtea, managerul spitalului, în cadrul unui interviu pentru Capital. Numărul internărilor, de asemenea, crește constant. S-a depășit pragul de 4.500 în 2024, o cifră semnificativă pentru o unitate monospecializată.

MaDonna Maria a fost inclusă de Revista Capital în „Top Performeri din Sănătate” în 2025, iar Alexandra Preda Șurtea a oferit un interviu cu această ocazie în care a vorbit despre realizările din ultimii ani și despre planurile de viitor.

CAPITAL: Care este cea mai importantă investiție făcută în ultimul an în cadrul instituției?

ALEXANDRA PREDA ȘURTEA: În fiecare dintre cei 14 ani de la înființare, la Spitalul MaDonna Craiova au avut loc investiții constante, instituția noastră fiind recunoscută în sud-vestul țării pentru inovație, tehnologie de avangardă și medici supraspecializați în cele mai importante centre medicale din lume. Investim atât în aparatură ultraperformantă, în infrastructura medicală dar și în pregătirea personalului nostru medical, întocmai pentru a crea un mediu ideal și de încredere pentru pacientele noastre.

În 2025 a urmat din nou o expansiune, lărgind gama de servicii medicale minim invazive prin histeroscopie și laparoscopie atât exploratorie cât și intervențională, în urma achiziționării unei aparaturi ultraperformante, recunoscută în sferele medicale de prestigiu. Cu fiecare investiție, am luat în calcul mereu calitatea aparaturii achiziționate, pentru a oferi fiecărei paciente o cât mai mare acuratețe în diagnostic și siguranță deplină. Ne dorim mereu doar tot ce e mai bun pentru pacientele noastre și un cadru cât mai sigur de lucru pentru toți medicii ce activează aici.

De asemenea, secția de maternitate a fost complet renovată, după ce în cursul anului trecut, structura de ambulatoriu integrat a beneficiat de o reamenajare și modernizare structurală importantă.

C: Care sunt principalele trei calități absolut necesare pentru un manager de unitate spitalicească sau clinică medicală?

APȘ: Nu există o rețetă universal valabilă. Pentru fiecare, rețeta reușitei este diferită. Cu siguranță, un manager de unitate spitalicească trebuie să cunoască foarte bine sistemul în care activează, legislația, să știe să coordoneze o echipă medicală și să rezoneze cu ea, să dea dovadă de consecvență, flexibilitate, dăruire și implicare în toate aspectele organizatorice și nu numai.

C: Care a fost cea mai mare provocare pe care ați înfruntat-o de când sunteți manager?

APȘ: În mod cert cea mai mare provocare a fost dată de mentalitatea oamenilor. Spitalul MaDonna Maria a fost înființat în urmă cu 14 ani, devenind primul spital privat de obstetrică-ginecologie din sud-vestul țării. Pacientele nu cunoșteau, nu înțelegeau pe deplin ce presupune o astfel de unitate spitalicească privată, dar resimțeau nevoia ei acută.

La vremea aceea, exista o oarecare reticență, cumva justificată. Întorcându-mă în 2011, știam că vom fi primii, știam că va avea să fie greu să mobilizăm forțele într-un sistem medical privat încă neexplorat. Știam că va trebui să ne luptăm cu mentalități, birocrație, uși închise și legislația care nu a mai fost parcursă de nicio altă instituție privată înaintea noastră, cel puțin nu în sud-vestul țării. Ceea ce s-a și întâmplat. Teama de necunoscut e cel mai greu de depășit.

Imediat, am devenit pionieri în implementarea unor protocoale medicale de avangardă, complet necunoscute în zona de sud a țării, ceea ce acum cu satisfacție, vedem că sunt incluse în protocolul național de obstetrică-ginecologie emis de Ministerul Sănătății. Am avut curajul să ne dorim tot ce e mai bun pentru pacientele noastre și să le aducem cele mai noi tehnici în anestezie și terapie intensivă, în protocolul de supraveghere al sarcinii sau de diagnosticare a unor afecțiuni ginecologice.

Pentru orice femeie, atât controlul ginecologic anual de rutină cât și binecuvântarea de a deveni mamă trebuie să aibă loc într-un spital sigur. Vorbim despre responsabilitatea a două vieți concomitent, a mamei și a bebelușului și de siguranța unui act medical. Spitalul MaDonna Maria furnizează atât servicii de obstetrică prin structura de maternitate cât și servicii ginecologice în vederea diagnosticării și tratării oricăror afecțiuni din sfera genitală feminină, inclusiv efectuarea de intervenții chirurgicale și non-chirurgicale pentru femei de toate vârstele, diferite tipuri de teste invazive și non-invazive.

Perspectiva mea a fost mereu aceeași: astfel de servicii pot fi oferite doar într-un cadru cu personal medical ultraspecializat ce are acces la cea mai bună aparatură. Faptul că ai la dispoziție toate pârghiile necesare atât în privința personalului, al dotărilor, al stocurilor de medicamente și materiale sanitare, al unui mediu steril, sigur și curat îți dă toată încrederea. Acest spital e bazat exclusiv pe încrederea pe care pacienții noștri o au în noi și pe care nu dorim sub nicio formă să-i dezamăgim.

După obținerea statutului de spital, prin clasificarea în Registrul Unic al Spitalelor din România, am mers mai departe prin obținerea clasificării structurilor compartimentelor de Anestezie și Terapie Intensivă Adulți și Nou-Născuți, și clasificarea structurii de maternitate.

În toți acești ani, MaDonna Maria s-a remarcat prin înregistrarea unor rate impresionante de siguranță și la fel ca în toți anii anteriori, la nivel de 2025 înregistrăm 0% infecții nosocomiale, 0,0005% rată de transfer interspitalicesc și 0 % rată de deces, înglobând cei mai importanți indicatori specifici.

În 14 ani, zeci de mii de femei ne-au trecut pragul iar pentru ele și pentru toate cele ce vor urma ne simțim datori să menținem mereu cele mai înalte standarde. La aceste cifre , au avut o contribuție majoră echipa de medici și personal auxiliar a spitalului MaDonna Maria, protocoalele și procedurile noastre interne precum și întreaga noastră infrastructură.

De mare sprijin este serviciul intern de epidemiologie și sistemele performante cu ultraviolete și ventilare forțată pentru a putea garanta și menține un mediu fără agenți patogeni. O bornă importantă este și aparatura performantă de care toate compartinmentele și secțiile noastre beneficiază –de la secția de Obstetrică-Ginecologie până la cea de Anesteizie și Terapie Intensivă atât pentru adulți cât și pentru nou-născuți – Neonatologie.

Totodată, în anul 2021 am înființat propria noastră Unitate de Transfuzie Sanguină- UTS devenind astfel primul și singurului spital privat din sud-vestul țării care poate furniza și acest gen de servicii pacienților noștri. În sferele chirugicale, disponibilitatea imediată a sângelui face diferența dintre viață și moarte.

Dacă în trecut lucram cu un contract externalizat de furnizare de sânge și produse sanguine, în momentul în care legislația s-a schimbat și nu a mai permis spitalelor administrareea de sânge decât dacă ai unitatea de trasnfuzie în structura aprobată de Ministerul Sănătății , am știut că e o investiție pe care trebuie să o facem atât pentru siguranța pacientelor noastre cât și a cadrelor medicale ce activează la noi.

C: Ce este mai important, dotarea sau echipa, și de ce?

AȘP: Deși spitalul MaDonna Maria este locul în care se fac investiții majore în aparatură ultraperformantă în fiecare an, încă de la început am știut că trebuie întrunite o serie de condiții , pentru a crea un mediu spitalicesc sigur. Poți avea medici buni, dar fără aparatură de ultimă generație, carierele lor sunt practic inexistente sau compromise.

Poți avea aparatura cea mai bună la nivel mondial, dar fără medici și personal supraspecializat, nu îți aduce niciun plus valoare. Sau le poți avea pe amândouă, dar fără empatie și implicare, spitalul va fi unul nesustenabil. Sunt fericită să spun, cu toată tăria că la spitalul MaDonna Maria, femeile le găsesc pe toate acestea atât în ceea ce privește pregătirea personalului, aparatura de anvergură, dar și oameni care tratează alți oameni, așa cum ei înșiși ar vrea să fie tratați, fiecare dintre membrii echipei noastre fiind la rândul lor pacienți aici, fie ei, fie familiile lor.

Cu toții facem parte dintr- o echipă extraordinară, o echipă ce pune nevoile pacienților noștri înainte de orice. Și zecile de mii de femei ce ne-au trecut pragul în toți acest 14 ani știu asta. Numărul de internări de pe secția noastră de obstetrică-ginecologie a crescut considerabil de la un an la altul, ajungând în anul 2024 să depășească 4500, însemnând în medie peste 375 de internări pe lună. Pentru un spital monospecialitate este enorm, dar numărul total de pacienți tratați aici se preconizează a fi mult mai ridicat în anul 2025.

C: Care este resortul ce determină un specialist să își dorească locul de manager al unei unități medicale?

AȘP: Pentru mine, totul a început din dragoste pentru medicină, din dragoste pentru oameni și pentru o profesie pe care nu am urmat-o la timpul potrivit: cea de medic. A fost un punct de cotitură al vieții mele, atunci când am ales managementul afacerilor în detrimentul medicinei. Am vrut să fac performanță și am ales strict din pragmatism.

Dar puțin aveam să știu că în scurt timp, viața mă va duce fix în punctul în care ar fi trebuit să fiu. Mi-am început cariera în management în industria farmaceutică, strict conjunctural, dar până la a vira definitiv către domeniul medical, nu a mai fost decât un pas. Îmi amintesc cu drag și cu oarecare nostalgie de mine, cea de atunci. Zâmbesc când realizez că de fapt, așa a fost să fie. Așa trebuia să fie!

C: Dintre toate îndatoririle unui manager, care este cea care are cel mai înalt grad de dificultate?

APȘ: Calitatea primordială, dar și cea mai dificilă a unui manager este adaptabilitatea și rapiditatea cu care ești dispus să renunți la vechile deprinderi în favoarea celor noi. Lumea se schimbă în fiecare zi și cu atât mai abitir lumea medicală. Trebuie să manifești, la rândul tău, adaptabilitate.

Asta încearcă să facă un manager ori de câte ori este așezat la masa deciziilor: să scoată la suprafață tot ce e mai bun din echipa lui, dintr-o conjunctură, dintr-un caz deosebit sau dificil, din provocările cotidiene sau cele cu adevărat momumentale, din orice situație aparent de nerezolvat. Trebuie să oferi soluții, de cele mai multe ori chiar înainte ca problemele să apară. Îți trebuie mai multe perspective de previziune și acțiune imediată.

C: Care este proiectul de care sunteți cel mai mândru / mândră din întreaga dvs carieră?

APȘ: Sunt multe proiecte demne de menționat, dar mă voi opri doar asupra unuia. În fiecare an, includ în buget atât campanii sociale cât și campanii specific dedicate sănătății femeilor. În anul 2022, am organizat prima campanie „Sunt femeie! Și am grijă de mine!”, o campanie unică la nivel național care de atunci are loc în fiecare primăvară, ajungând anul acesta deja la a IV-a ediție.

Este o campanie prin care Spitalul MaDonna Maria oferă timp de o lună, în luna martie, consultații ginecologice gratuite și recoltare de analize specifice pentru toate femeile care în prealabil se înscriu în program. Este o campanie socială, de prevenție, educare, conștientizare și dagnosticare a posibilelor infecții femine prin care ne străduim să anulăm efectele automedicației și teama de a merge la medic.

Procedura este simplă: pacienta efectuează o programare telefonică în cursul lunii februarie iar apoi, în luna martie se prezintă la noi cu cartea de identitate. În primul an, șocul a fost teribil, pentru că avem în medie între 300 și 400 de femei ce befeciciază de acest program. Am întâlnit doamne care nu se mai prezentaseră la ginecolog de peste 20 sau chiar 30 de ani. Cu totul îngrijorător, mai ales că rata cancerului de col uterin la nivel mondial este una alarmantă.

Cu toate acestea, femeile tind să se pună mereu pe ultimul loc, să amâne uneori pe termen nedefinit prezentarea la medic sau până în momentul în care apare un discomfort fizic accentuat. În România, încă mai avem de lucrat la partea de medicină de prevenție. Prin această campanie, punctual, dar și prin toate celelalte campanii pe care le desfășurăm de-a lungul anului, la Spitalul MaDonna Maria ne dorim să instituim o focalizare mai mare pe prevenție nu doar pe tratament, cele două împreună funcționând ideal atunci când vorbim despre salvarea unei vieți.