Explicația oferită de Gelu Pușcaș pe Facebook evidențiază problemele care apar atunci când poliția locală aplică amenzi fără temei legal, chiar și pentru lucrări efectuate în mod legal și cu avize corespunzătoare.

Problemele reale pe care proprietarii le reclamă includ muzica la maximum, indiferent de oră, lucrările haotice care dărâmă pereți, ocuparea spațiilor comune fără drept, aruncarea gunoaielor în spațiul verde, depozitările ilegale la ghene sau în jurul blocului, injuriile, amenințările și comportamentele agresive, precum și apartamentele transformate în focare de infecție.

În aceste cazuri, intervenția Poliției Locale este justificată.

Cu toate acestea, există situații în care un proprietar poate fi amendat pentru lucrări complet legale, cum ar fi racordarea la gaz, chiar dacă proiectul și avizele sunt în regulă.

În astfel de cazuri, procesul verbal poate menționa lipsa acordului asociației de proprietari, fără a indica articolul din Legea 196/2018 încălcat, fără a preciza dacă lucrarea afectează proprietatea comună și fără a demonstra că acordul era obligatoriu.

„𝐀𝐌𝐄𝐍𝐃𝐀𝐓 𝐂𝐔 𝟓.𝟎𝟎𝟎 𝐋𝐄𝐈 𝐏𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔 „𝐋𝐈𝐏𝐒𝐀 𝐀𝐂𝐎𝐑𝐃𝐔𝐋𝐔𝐈 𝐀𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀Ț𝐈𝐄𝐈”. 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐀𝐍Ț𝐀: 𝐀𝐌𝐄𝐍𝐃Ă 𝐈𝐋𝐄𝐆𝐀𝐋Ă

𝐂𝐞 𝐬𝐞 î𝐧𝐭â𝐦𝐩𝐥ă 𝐜â𝐧𝐝 „𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐮𝐥 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐞𝐢” 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐜𝐞𝐫𝐮𝐭 𝐟ă𝐫ă 𝐭𝐞𝐦𝐞𝐢 𝐥𝐞𝐠𝐚𝐥 Proprietarii NU cer Poliției să îi amendeze abuziv.

Cer, dimpotrivă, să intervină acolo unde există deranj real și pericol:

muzică la maximum, indiferent de oră

lucrări haotice care dărâmă pereți

ocuparea spațiilor comune fără drept

gunoaie aruncate în spațiul verde

depozitări ilegale la ghene sau în jurul blocului

injurii, amenințări, comportament agresiv

apartamente transformate în focare de infecție Acolo este problema reală. 𝐒𝐩𝐞ță 𝐫𝐞𝐚𝐥ă:

Un proprietar execută o lucrare de racordare la gaz,

cu proiect

cu avize

legal”, a scris specialistul pe Facebook.

Instanța, însă, poate anula astfel de procese verbale, reținând că simpla citare a unui articol de lege nu este suficientă, agentul constatator nu a explicat ce anume a fost ilegal, iar procesul verbal nu are rol educativ.

Instanța subliniază că lucrarea nu modifica aspectul proprietății comune și nici structura condominiului. Chiar dacă proprietarul obține ulterior acordul vecinilor direct afectați, viciul procesului verbal nu poate fi corectat prin acest gest.

Concluzia importantă pentru proprietari și conducerea asociațiilor este că „acordul asociației” nu este o formulă universală, nu orice lucrare se sancționează, iar un proces verbal nu este legal doar pentru că agentul a aplicat o amendă. Legea trebuie aplicată corect și nu automat, iar abuzurile trebuie contestate în instanță, subliniază avocatul.

„Cu toate acestea, Poliția Locală îl amendează cu 5.000 lei, motivând că nu avea acordul asociației de proprietari. Fără să indice:

• ce articol din Legea 196/2018 a fost încălcat;

• dacă lucrarea modifica proprietatea comună;

• unde scrie că, în această situație, este obligatoriu acordul asociației. 𝐂𝐞 𝐬𝐩𝐮𝐧𝐞 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐚𝐧ț𝐚 (ș𝐢 𝐞𝐬𝐭𝐞 𝐄𝐗𝐓𝐑𝐄𝐌 𝐝𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐭𝐨ț𝐢): Instanța anulează procesul-verbal, reținând că:

simpla indicare a unui articol de lege NU este suficientă;

agentul constatator nu a explicat ce anume a fost ilegal;

nu există temei legal pentru impunerea acordului asociației în acest caz;

procesul-verbal NU are rol educativ, pentru că proprietarul nu înțelege ce ar fi greșit;

lucrarea NU modifica aspectul proprietății comune și nici structura condominiului. Mai mult:

Chiar dacă proprietarul, ulterior, a obținut acordul vecinilor direct afectați, viciul procesului-verbal nu poate fi acoperit. 𝐂𝐨𝐧𝐜𝐥𝐮𝐳𝐢𝐞 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐧𝐭ă 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐩𝐫𝐢𝐞𝐭𝐚𝐫𝐢 ș𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐞𝐫𝐢 𝐝𝐞 𝐚𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚ț𝐢𝐢:

„Acordul asociației” NU este o formulă universală.

Nu orice lucrare se sancționează.

Nu orice proces-verbal este legal doar pentru că „așa a spus agentul”.

Legea trebuie aplicată corect, nu „din reflex”.

Abuzurile se sancționează… în instanță”, a conchis acesta.

Postarea poate fi vizualizată aici.