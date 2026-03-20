Potrivit explicațiilor oferite de Nicușor Dan, România susține la Bruxelles atât plafonarea prețului gazelor, cât și introducerea unor mecanisme prin care câștigurile mari realizate de producătorii de energie ieftină să fie temporar preluate de stat și redirecționate către populație. Aceste soluții sunt analizate ca parte a unui efort mai amplu de reducere a costurilor pentru consumatori, în condițiile în care prețurile energiei rămân ridicate.

Acest mecanism afectează inclusiv statele care au investit masiv în energie regenerabilă sau alte surse mai ieftine. Chiar dacă o mare parte din energia produsă este la costuri scăzute, prețul final este influențat de cea mai scumpă unitate de producție care intră în sistem, ceea ce duce la facturi mari pentru întreaga piață.

„Comisia a fost deschisă la mecanisme care să reducă prețul energiei, fie prin plafonarea prețului gazului, pentru că cele mai multe intervale orare sunt cele în care centrala pe gaz este cea care dă prețul maximal, deci prețul pentru toată ziua și pentru toată suprafața geografică, fie ca aceste diferențe de preț care sunt mari câștigate de cei care produc energie ieftină să fie temporar luate de stat și duse către protecția consumatorilor”, a spus Nicușor Dan.

Dezbaterea pe aceste teme urmează să continue în cadrul Consiliul Uniunii Europene din luna iunie, unde vor fi analizate în detaliu atât plafonarea directă a gazului, cât și mecanismele de recuperare a profiturilor excesive de la producători. România își menține poziția de susținere pentru ambele variante, considerând că acestea pot contribui la protejarea populației și a economiei.

„În ceea ce privește mecanismul de preț, după cum știți, mecanismul prin care se stabilește prețul energiei electrice este că toți producătorii primesc prețul celei mai scumpe dintre sursele de producție care este disponibilă la un anumit interval de timp. Și asta face ca cei care produc mai ieftin să aibă pe anumite intervale orare câștiguri substanțiale. Asta face ca, inclusiv în țări care au un procent semnificativ de energie ieftină și regenerabilă, din cauza faptului că ultima bucățică de energie este la un preț mare, consumatorii și companiile din țările respective au un preț mare”, a mai spus el.

În ceea ce privește direcția pe termen lung, Nicușor Dan a subliniat că Europa face pași importanți în redefinirea strategiei energetice. Acceptarea energiei nucleare ca soluție strategică reprezintă o schimbare semnificativă, în contextul în care mai multe state reconsideră renunțarea la centralele nucleare și analizează prelungirea duratei de funcționare a acestora.

Totodată, România mizează pe un amplu program de investiții la nivel european pentru modernizarea infrastructurii energetice. Comisia Europeană a propus alocarea a 30 de miliarde de euro pentru dezvoltarea rețelelor de transport al energiei, optimizarea acestora și creșterea interconectării între statele membre. Scopul acestor investiții este consolidarea pieței energetice europene și creșterea securității energetice la nivel continental.