Potrivit datelor transmise de compania de distribuție Delgaz Grid, în anul precedent au fost identificate 1.275 de cazuri de intervenții neautorizate la instalațiile de energie în cele 20 de județe în care operatorul își desfășoară activitatea.

Majoritatea situațiilor au vizat furtul de energie electrică, însă au fost semnalate și câteva sute de cazuri de sustragere a gazelor naturale, ceea ce arată că fenomenul este răspândit atât în rețelele electrice, cât și în cele de distribuție a gazului.

Cele mai multe cazuri de intervenții ilegale la instalațiile electrice au fost depistate în județele Iași, Botoșani, Vaslui, Suceava, Neamț și Bacău, unde au fost identificate peste 780 de persoane care au modificat instalațiile pentru a evita înregistrarea consumului real de energie.

În alte aproape 500 de cazuri, în special în județe din Transilvania, Banat și Moldova, intervențiile neautorizate au vizat instalațiile de gaze naturale, unde au fost realizate improvizații pentru a ocoli sistemele de măsurare.

În total, peste 23 de milioane de kWh de energie au fost sustrase anul trecut din rețelele companiei. Din această cantitate, mai mult de 11 milioane de kWh reprezintă gaze naturale, iar peste 12 milioane de kWh sunt energie electrică.

Prejudiciul total generat de aceste furturi depășește 20,5 milioane de lei, potrivit datelor prezentate de companie.

Cantitatea de energie sustrasă este semnificativă și poate fi comparată cu consumul anual de gaze naturale al trei spitale municipale sau cu consumul anual de energie electrică al cinci spitale municipale, instituții care deservesc împreună aproximativ 300.000 de locuitori.

Reprezentanții Delgaz Grid avertizează că intervențiile ilegale asupra rețelelor de distribuție nu reprezintă doar o problemă economică, ci și una de siguranță publică.

„Intervențiile neautorizate la branșamente sau realizarea de instalații clandestine pot duce la explozii, intoxicații, incendii sau electrocutări – incidente cu potențial devastator, care pot provoca pierderi de vieți omenești și distrugerea locuințelor.”

Astfel de situații pot afecta nu doar persoanele care realizează improvizațiile, ci și vecinii sau comunitățile din apropiere, în cazul producerii unor accidente.

Compania atrage atenția că economiile obținute prin evitarea înregistrării consumului nu pot justifica pericolele generate.

„Potențialele economii obținute prin evitarea înregistrării consumului nu justifică în niciun caz asemenea riscuri, mai ales când vorbim despre afectarea sănătății sau vieții oamenilor.”

Consumul fraudulos de energie este considerat infracțiune și este sancționat conform Codului Penal. Pentru identificarea persoanelor responsabile și recuperarea prejudiciilor, Delgaz Grid formulează și transmite plângeri penale către instituțiile competente.

Operatorul de distribuție recomandă consumatorilor să nu permită intervenții neautorizate asupra contoarelor sau echipamentelor de măsurare și să evite improvizațiile la instalațiile electrice sau la conductele de gaze naturale.

Compania încurajează consumatorii să semnaleze orice suspiciune de consum fraudulos. Sesizările pot fi transmise prin e-mail la raporteazafrauda@delgaz-grid.ro, telefonic la 031 782 9807 (PIN 1838) sau direct la cea mai apropiată secție de poliție.

Reprezentanții Delgaz Grid precizează că toate sesizările sunt verificate, iar identitatea persoanelor care transmit informațiile este tratată cu confidențialitate.