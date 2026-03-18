Într-un editorial publicat în New York Times, Richard Bookstaber atrage atenția că piețele financiare se confruntă cu un risc sistemic comparabil sau chiar mai grav decât cel din timpul crizei din 2008.

Acesta explică faptul că riscurile actuale nu mai sunt concentrate într-un singur sector, ci sunt distribuite în mai multe domenii și regiuni. Printre acestea se numără expansiunea inteligenței artificiale, fragilitatea pieței de credit privat și tensiunile geopolitice legate de Taiwan și Iran.

Richard Bookstaber amintește că, la începutul crizei din 2008, lucra într-un fond de hedging, iar ulterior a ajuns la Trezoreria SUA, unde le spunea tinerilor că nu vor mai vedea o astfel de criză. În prezent, el spune că nu mai este sigur de acest lucru și că ar putea apărea un episod și mai sever.

„La începutul crizei financiare din 2008, lucram la un fond de hedging. La sfârșitul ei, eram la Trezoreria SUA. În ambele locuri, colaboram cu oameni abia ieșiți de câțiva ani de la facultate. Pentru ei, drama din 2008 era tot ce știau despre piețele financiare: ‘Țineți minte ce se întâmplă’, le spuneam. ‘Nu veți mai vedea niciodată așa ceva’. Acum nu mai sunt atât de sigur. Poate vor vedea ceva și mai rău”, scrie Richard Bookstaber, care a prezis criza financiară din 2008.

Analistul subliniază că piața de credit privat, estimată la aproximativ 2 trilioane de dolari, începe să arate semne de slăbiciune. Companiile depind tot mai mult de împrumuturi oferite de investitori instituționali, iar aceste instrumente sunt greu de evaluat și tranzacționat.

„De data aceasta, riscurile sunt răspândite în industrii, piețe și țări diferite: inteligența artificială, industria de credit privat de aproximativ 2 trilioane de dolari, piețele de capital, Taiwan și, acum, Iran … Ele sunt doar puncte de intrare într-o structură complexă și strâns interconectată, unde sursa specifică a stresului contează mai puțin decât rapiditatea extinderii. Semnele de tensiune sistemică încep să apară”.

El arată că multe dintre firmele finanțate activează în domeniul tehnologiei și software, fiind expuse la schimbările generate de inteligența artificială, în timp ce creșterea dobânzilor majorează costurile împrumuturilor.

În același timp, investițiile masive în inteligența artificială sunt concentrate într-un număr redus de companii. Potrivit lui Bookstaber, zece acțiuni ajung să reprezinte peste o treime din valoarea indicelui S&P 500, ceea ce indică un nivel ridicat de concentrare și un risc mai mare pentru piață.

„Simultan, boom-ul AI atrage investiții enorme într-un grup restrâns de companii tehnologice dominante, umflându-le evaluările până la punctul în care 10 acțiuni acum reprezintă mai mult de o treime din valoarea indicelui S&P 500. Această concentrare fără precedent este periculoasă, pentru că un șoc asupra oricărei dintre aceste companii poate afecta întreaga piață, în loc să fie absorbit de ea”, mai spune Richard Bookstaber.

Richard Bookstaber explică faptul că un eventual șoc energetic provocat de conflictul din Iran ar putea crește costurile energiei și ar afecta direct infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale, inclusiv centrele de date.

Acest tip de perturbare s-ar transmite ulterior către companiile din tehnologie, apoi către piața de credit privat și piețele de capital, generând efecte în lanț.

De asemenea, el atrage atenția asupra dependenței globale de semiconductori produși în Taiwan. În cazul unui conflict sau blocaj, accesul la aceste resurse ar fi limitat, ceea ce ar afecta direct dezvoltarea tehnologică și companiile implicate în acest sector.

Analistul arată că sistemul financiar actual devine vulnerabil nu din cauza unui singur factor, ci din cauza modului în care șocurile se pot propaga rapid printr-o structură interconectată.

„Apoi este Taiwan. Dacă China ar invada sau ar bloca insula, accesul Americii la semiconductori ar fi sever limitat. Aceasta ar încetini imediat implementarea AI., slăbind companiile care impulsionează boom-ul AI, cu efecte secundare inevitabile. Sistemul nostru financiar actual nu e fragil pentru că un singur lucru merge prost. E fragil pentru că diferite șocuri se propagă prin aceeași structură, într-un mod greu de anticipat. Când ceva se întâmplă, se răspândește mai repede decât poate fi controlat”.

Spre deosebire de criza din 2008, când problemele au fost generate în principal de mecanisme financiare, riscurile actuale sunt legate de infrastructura fizică.

Richard Bookstaber explică faptul că sistemul financiar este tot mai dependent de elemente precum energia, apa, lanțurile de aprovizionare sau resursele naturale.

El arată că modelele actuale de evaluare a riscului nu pot anticipa astfel de probleme, deoarece acestea nu apar imediat în indicatorii de piață. În momentul în care devin vizibile în date, efectele sunt deja produse.

Analistul subliniază că riscurile fizice, precum cele asociate conflictelor sau perturbărilor infrastructurii, pot avea un impact mai amplu decât riscurile financiare tradiționale, afectând nu doar piețele, ci întreaga economie globală.