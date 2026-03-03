Potrivit datelor de tranzacționare, în jurul orei 8:25 a.m., la hub-ul TTF din Amsterdam – principalul reper pentru prețurile gazelor în Europa – contractele futures la gaze naturale erau în creștere cu 23,04%, ajungând la 54,76 euro/MWh.

Este a doua zi consecutivă de scumpiri accentuate, după ce instalația de la Ras Laffan, din Qatar, a fost închisă în urma unui atac cu drone atribuit Iranului. Închiderea completă a acestei facilități – cea mai mare instalație de export de gaze lichefiate din lume – reprezintă un eveniment rar, fiind pentru prima dată în aproape 30 de ani când activitatea este suspendată integral.

De la închiderea sesiunii de vineri și până în prezent, prețurile de referință la gaze au urcat cu peste 60%, un nivel de volatilitate care nu a mai fost întâlnit de la criza energetică din 2022.

În paralel, mai multe state din Asia caută furnizori alternativi, în condițiile în care o mare parte din gazele lichefiate din Qatar sunt direcționate către această regiune. Taiwanul și Coreea de Sud se numără printre țările care încearcă să își asigure volume suplimentare, iar cumpărătorii chinezi au indicat că oficialii de la Beijing exercită presiuni asupra Teheranului pentru menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz, un coridor vital pentru transportul energetic global.

În același timp, mai mulți cumpărători solicită livrarea anticipată a transporturilor de LNG pentru a acoperi cererea imediată, mizând pe o eventuală detensionare rapidă a situației.

Participanții la piață încearcă să evalueze durata și amploarea perturbărilor. Mesajele transmise de SUA au fost contradictorii, iar președintele Donald Trump a declarat că va face „tot ceea ce este necesar”, fără a oferi un orizont clar privind evoluția conflictului.

Europa intră în ultima parte a iernii cu niveluri reduse ale stocurilor de gaze, ceea ce ar putea accentua competiția pentru aprovizionare înainte de sezonul următor de umplere a depozitelor.

Analiștii anticipează fluctuații puternice în perioada următoare.

„Ne aşteptăm la o volatilitate substanţială a preţurilor în următoarele zile, pe măsură ce participanţii de pe piaţă evaluează impactul pierderilor de producţie asupra propriilor portofolii de aprovizionare. Cumpărătorii care vor fi cei mai agresivi în achiziţiile spot pe termen scurt vor fi probabil cei de pe pieţele din Asia-Pacific”, a declarat Ross Wyeno, director la S&P Global Energy.

În acest context, analiștii Goldman Sachs Group Inc. și-au revizuit în sus estimările pentru aprilie 2026, majorând prognoza pentru prețul gazelor în Europa de la 36 euro/MWh la 55 euro/MWh. Potrivit acestora, prețurile spot din Asia ar putea evolua în tandem cu cele europene, pe fondul competiției pentru volumele disponibile.

Închiderea instalației din Qatar amplifică astfel tensiunile într-o piață deja sensibilă, iar evoluțiile din următoarele zile vor fi decisive pentru direcția prețurilor la nivel global.