Potrivit explicațiilor oferite de Adrian Negrescu, agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind masiv de motorină, iar orice majorare a costurilor de transport se transferă rapid în prețul final plătit de consumatori.

Negrescu explică faptul că atunci când transportul devine mai scump, fermierii și distribuitorii sunt forțați să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Se ajunge astfel la un fenomen de inflație de cost, în care prețurile rămân ridicate chiar și în situația în care consumul scade, pentru că producția și livrarea devin mult mai costisitoare. În acest context, primăvara se anunță dificilă pentru bugetele populației, iar alimentele esențiale precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul și legumele sunt cele care vor înregistra cele mai rapide și vizibile ajustări de preț.

„Barilul de petrol s-a scumpit, în numai 2 zile, cu 10 dolari, și a ajuns la 80 de dolari. Am spus astăzi la TVR că această evoluție riscă să declanșeze o reacție în lanț în întreaga economie românească, așa cum estimam ieri într-o analiză Frames. Cel mai direct și dureros impact se va vedea în costurile de transport și logistică. În România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al bunurilor de larg consum. Agricultura, procesarea alimentelor și distribuția depind masiv de motorină. Când transportul devine mai scump, fermierii și distribuitorii sunt forțați să transfere aceste costuri suplimentare către clientul final. Asistăm astfel la o „inflație de cost”. Chiar dacă oamenii cumpără mai puțin și consumul scade, prețurile rămân sus pur și simplu pentru că producția și livrarea au devenit mult mai costisitoare””, a scris Negrescu pe Facebook.

Economistul a reamintit că barilul de petrol s-a scumpit în numai două zile cu 10 dolari, ajungând la 80 de dolari. Cel mai direct și dureros impact al acestei evoluții va fi resimțit în costurile de transport și logistică. În România, prețul carburanților dictează în foarte mare măsură prețul final al produselor de larg consum, ceea ce înseamnă că orice fluctuație pe piața petrolului se reflectă rapid în buzunarul cumpărătorilor.

„Altfel spus, primăvara va aduce provocări serioase pentru bugetele tuturor. Românii vor resimți un șoc la raft chiar din această lună. Alimentele esențiale precum laptele, carnea, ouăle, făina, mălaiul și legumele vor înregistra cele mai rapide și vizibile ajustări de preț. Va fi o perioadă de echilibru fragil. Scumpirea alimentelor va pune o presiune imediată pe puterea de cumpărare. Pragmatismul, disciplina financiară și atenția sporită la cheltuieli vor fi absolut vitale în lunile care urmează. O criza politica la Bucuresti ar fi, în acest moment, ca o bomboana pe coliva. Politicienii care mizeaza pe caderea guvernului risca sa declanseze o reactie in lant, cu efecte incalculabile din pdv economic. Primul impact il vom vedea in deprecierea masiva a monedei nationale”, a conchis acesta.

Postarea economistului poate fi vizualizată aici.

Pe piețele internaționale, cotația țițeiului Brent cu livrare în luna aprilie a crescut cu 14% la deschiderea burselor asiatice, ajungând la 82,37 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ianuarie 2025. În același timp, țițeiul american West Texas Intermediate a înregistrat o creștere de două cifre, potrivit agenției Reuters.

Creșteri semnificative au fost raportate și pe piața gazelor naturale. Prețurile de referință din Europa au urcat puternic luni dimineață, în contextul în care războiul din Orientul Mijlociu a alimentat temerile privind o posibilă perturbare majoră a livrărilor mondiale de energie, conform informațiilor publicate de Bloomberg.

În plan geopolitic, Iranul a anunțat că nu intenționează să închidă Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul petrolului la nivel global. Cu toate acestea, navele comerciale au început să evite zona aproape imediat după izbucnirea conflictului, sâmbătă. De asemenea, Qatarul a anunțat o suspendare temporară a navigației maritime, amplificând îngrijorările legate de stabilitatea fluxurilor energetice.

În aceste condiții, Adrian Negrescu avertizează că urmează o perioadă de echilibru fragil pentru economia României, iar scumpirea alimentelor va pune o presiune imediată pe puterea de cumpărare. El consideră că pragmatismul, disciplina financiară și o atenție sporită la cheltuieli vor fi esențiale în lunile următoare.

Totodată, consultantul economic atrage atenția asupra riscurilor politice interne. O eventuală criză politică la București ar putea declanșa o reacție în lanț cu efecte economice greu de anticipat. Primul impact ar putea fi o depreciere masivă a monedei naționale, ceea ce ar accentua presiunea asupra prețurilor și ar amplifica dificultățile cu care se confruntă deja consumatorii.