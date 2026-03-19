Creșterea prețurilor la energie din cauza războiului din Iran și temerile din Europa legate de o nouă criză a refugiaților i-au făcut pe lideri să se concentreze pe Orientul Mijlociu la Summitul de la Bruxelles. Comisia Europeană a spus că țările membre pot folosi mai multe metode financiare pentru a reduce impactul creșterii prețurilor la energie.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a anunțat deja câteva măsuri pentru a controla prețul petrolului. Giorgia Meloni a spus că vor reduce prețul benzinei cu aproximativ 0,25 euro pe litru pentru toată lumea, că vor oferi un credit fiscal transportatorilor pentru a compensa creșterea costurilor cu combustibilul și că vor introduce un mecanism pentru a împiedica specula. Ideea este ca prețul plătit de consumatori să fie legat direct de prețul real al petrolului pe piața internațională.

„În primul rând, vom reduce prețul benzinei cu aproximativ 0,25 euro pe litru, pentru toată lumea. În al doilea rând, vom introduce un credit fiscal în favoarea transportatorilor, echivalent cu creșterea costurilor cu combustibilul pe care acești șoferi o suportă. În al treilea rând introducem un mecanism anti-speculă. Cu alte cuvinte, dorim să legăm strict prețul aplicat consumatorilor de către companiile petroliere și distribuitori de evoluția reală a prețului internațional al petrolului brut”, a afirmat Meloni.

„Reducerea prețurilor la energie este și a fost încă dinaintea izbucnirii conflictului din Iran prioritatea agendei noastre la nivel național și, cred eu, și la nivel european. Acum e urgent să găsim soluții”, a punctat De Wever.

„Trebuie să creștem producția internă de energie. E singura cale de a deveni independenți. Trebuie să urmăm tranziția către energie verde, ținând cont de specificul fiecărei țări și de industriile care sunt mari consumatoare de energie”, a adăugat Costa.

„Teama mea e că războiul din Iran va distrage atenția de la conflictul din Ucraina. Și cred că deja se întâmplă asta”, a mărturisit Nausėda.

România și alte nouă state membre solicită Comisiei Europene să relaxeze normele de mediu pentru industrie, pe fondul creșterii prețurilor la energie. Este vorba despre taxele pe care marile companii le plătesc pentru poluare, într-o perioadă în care petrolul și gazele continuă să se scumpească.

Președintele Nicușor Dan, împreună cu alți nouă șefi de stat și de guvern au trimis o scrisoare comună prin care cer revizuirea politicilor europene de mediu incluse în Pactul Verde.

Liderii susțin că noile cerințe pun o presiune prea mare asupra industriilor strategice, într-un moment în care prețurile la energie au crescut semnificativ, iar costurile tranziției către o economie verde devin tot mai mari. Ei subliniază că, deși schimbările climatice rămân importante, fabricile nu pot fi obligate să suporte costuri tot mai mari, într-un ritm accelerat, mai ales când energia este deja foarte scumpă.

Prin această scrisoare, liderii cer ca sprijinul existent pentru marile industrii să fie menținut mai mult timp și retras treptat, astfel încât firmele să aibă răgazul necesar pentru a se adapta, și solicită ca o decizie în acest sens să fie luată de Comisia Europeană până la sfârșitul lunii mai.