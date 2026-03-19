Pete Hegseth a indicat că Statele Unite ar putea regândi modul în care își distribuie resursele militare, punând pe primul plan nevoile interne, într-un context marcat de costuri ridicate ale războiului și de presiuni asupra stocurilor de muniție.

Oficialul american a criticat deciziile anterioare privind direcționarea armamentului către aliați, sugerând că acestea au afectat capacitatea de reacție a armatei SUA.

„Ne confruntăm în continuare cu situația creată de Joe Biden, când [muniția militară] nu a fost folosită pentru nevoile forțelor noastre armate, ci a fost trimisă în Ucraina. În acest moment, este mai bine să folosim această muniție în interesul nostru propriu”, a spus Hegset.

În paralel, planurile financiare ale Pentagonului confirmă amploarea efortului militar. Pe 18 martie, Washington Post a informat că instituția intenționează să solicite peste 200 de miliarde de dolari pentru operațiunea din Iran, iar Hegseth a confirmat că o cerere va fi transmisă Congresului, fără a oferi o sumă exactă.

„Cred că această cifră se poate modifica. Este evident că pentru a-i distruge pe băieții răi este nevoie de bani”, a declarat el. Estimările arată că, doar în prima săptămână a conflictului, cheltuielile au depășit 11 miliarde de dolari.

Semnalele venite dinspre Washington au generat îngrijorări în rândul analiștilor și al presei americane, care susțin că o astfel de schimbare de strategie ar putea duce la suspendarea livrărilor de armament către statele care au contracte în derulare cu SUA.

Dimensiunea potențială a conflictului este subliniată și de comparațiile cu războaie anterioare.

„Dacă Pentagonul cere 200 de miliarde de dolari, înseamnă că se așteaptă la un război de lungă durată”, a declarat senatorul Ruben Gallego (democrat din statul Arizona) și veteran al războiului din Irak, unde costurile anuale ajungeau la aproximativ 140 de miliarde de dolari.

Datele oficiale arată că sprijinul acordat Ucrainei a fost deja substanțial, Congresul american alocând 182,99 miliarde de dolari începând din februarie 2022, potrivit unui raport al inspectorului general al Pentagonului din noiembrie 2024. În același timp, fostul președinte Donald Trump a cerut majorarea bugetului apărării la 1,5 trilioane de dolari, cu obiectivul de a construi „forțele armate de vis”.

În acest context, România se numără printre statele care ar putea resimți efectele unei eventuale decizii de limitare a exporturilor de armament american. Țara noastră are în derulare contracte importante, inclusiv achiziția a 270 de tancuri noi, estimată la aproape 8 miliarde de euro fără TVA, ceea ce evidențiază dependența de livrările externe în procesul de modernizare a armatei.

Știrea Inițială

Pete Hegseth a transmis că operațiunea militară împotriva Iranului intră într-o nouă fază, caracterizată prin lovituri mai ample și mai coordonate. Oficialul american a subliniat că ritmul atacurilor a crescut constant, iar ziua curentă marchează cel mai intens val de acțiuni militare de până acum.

În cadrul conferinței de presă, acesta a precizat că forțele americane au lovit deja mii de obiective strategice.

„Până în prezent, am lovit peste 7.000 de ținte în Iran și în infrastructura sa militară. Aceasta nu este o operațiune incrementală. Este vorba de o forță copleșitoare aplicată cu precizie. Și, din nou, astăzi va fi cel mai mare pachet de atacuri de până acum, la fel cum a fost și ieri”, spune Hesgseth.

Oficialul a respins ferm îngrijorările privind posibilitatea unui conflict prelungit, insistând asupra eficienței intervenției.

„Câștigăm decisiv și în termenii noștri”, spune Hesgseth, răspunzând îngrijorărilor din presa americană că conflictul s-ar putea transforma într-un „război veșnic”, spunând că „nimic nu ar putea fi mai departe de adevăr” și numind operațiunea „concentrată pe laser”.

În același context, Hegseth a lansat și un avertisment direct către conducerea militară iraniană.

„Ultimul loc de muncă pe care și-l dorește cineva în lume în acest moment” sunt pozițiile de „lider senior pentru IRGC sau Basij”, numindu-le „locuri de muncă temporare”.

Pete Hegseth a explicat că strategia militară a Statelor Unite vizează neutralizarea completă a capacităților de apărare ale Iranului, fără modificări față de planul inițial. Accentul este pus pe distrugerea infrastructurii militare și prevenirea dezvoltării nucleare.

În detalierea obiectivelor, acesta a afirmat că prioritățile sunt clare și constante.

„Obiectivele războiului rămân distrugerea rachetelor, a lansatoarelor și a bazei industriale de apărare a Iranului, astfel încât să nu se mai poată reconstrui. Distrugerea marinei lor și [a ne asigura că] Iranul nu primește niciodată o armă nucleară”, spune Hegseth.

Totodată, oficialul american a evidențiat rolul crucial al partenerilor internaționali în desfășurarea operațiunilor. El a descris colaborarea cu Israelul drept una extrem de eficientă și a menționat implicarea activă a statelor din Golf.

În acest sens, Hegseth a declarat că Israelul este „un partener incredibil și capabil”, iar statele din Golf, inclusiv Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită, „au acționat incredibil”.

El a explicat că atacurile Iranului asupra infrastructurii civile au determinat o implicare mai amplă a acestor state.

„Încercarea oarecum nesăbuită a Iranului de a ataca infrastructura civilă și alte lucruri a adus direct pe orbita noastră țări care poate nu ar fi fost atât de implicate pe cât sunt astăzi”, spune el.

Pete Hegseth a confirmat că Pentagonul va solicita Congresului american fonduri suplimentare masive pentru continuarea războiului, semnalând o escaladare nu doar militară, ci și financiară a conflictului.

Oficialul a precizat că suma estimată este de aproximativ 200 de miliarde de dolari, cu posibilitatea unor ajustări.

„Ar putea varia” în zilele următoare, dar a susţinut că „în mod categoric este nevoie de aceşti bani pentru a-i ucide pe indivizii răi” din Iran, dar şi pentru completarea stocurilor de muniţii deja diminuate.

Hegseth a explicat că această finanțare este esențială pentru refacerea arsenalului militar.

„O investiţie de o asemenea magnitudine are exact acest scop, de a transmite mesajul că vom înlocui tot materialul care a fost consumat”, a motivat acesta.

Datele prezentate arată amploarea costurilor: peste 11,3 miliarde de dolari au fost cheltuite în primele șase zile ale conflictului. Au fost utilizate arme de înaltă precizie, inclusiv bombe AGM-154, fiecare cu un cost de peste 830.000 de dolari, precum și rachete Patriot, care depășesc 3 milioane de dolari per unitate. Aproximativ 800 de astfel de rachete au fost folosite doar în primele zile.

În același timp, Hegseth a evitat să ofere un termen pentru încheierea conflictului, precizând că această decizie aparține președintelui american. El a criticat și administrația precedentă pentru diminuarea stocurilor militare.

„În ultimă instanţă, considerăm că, în acest moment, această muniţie poate fi bine utilizată pentru propriile noastre interese”, a indicat şeful Pentagonului.

În paralel, situația din regiune rămâne tensionată, Iranul continuând atacurile de represalii, iar evaluările serviciilor de informații americane pun sub semnul întrebării unele dintre justificările inițiale ale conflictului.