În primul său discurs public de la preluarea conducerii MI6, Blaise Metreweli a declarat că Rusia continuă să prelungească negocierile de pace, în timp ce își menține obiectivele expansioniste și revizioniste în regiune. Potrivit acesteia, Moscova reprezintă o amenințare „agresivă, expansionistă și revizionistă”, care urmărește în continuare subjugarea Ucrainei și hărțuirea statelor membre NATO.

Declarațiile vin în contextul reluării discuțiilor de la Berlin dintre președintele ucrainean Volodimir Zelenski și emisarii președintelui american Donald Trump, după ce partea americană a vorbit despre „multe progrese” în direcția unui acord. Șefa MI6 a pus însă sub semnul întrebării dorința reală a lui Putin de a ajunge la pace.

„Mi se pare înfricoşător că sute de mii de oameni au murit, numărul victimelor crescând în fiecare zi, din cauza distorsiunilor istorice ale lui Putin. El prelungeşte negocierile şi transferă costul războiului asupra propriei populaţii”, a declarat Metreweli.

Blaise Metreweli, devenită în octombrie prima femeie care conduce MI6 în cei 116 ani de existență ai instituției, a subliniat că Moscova nu ar trebui să aibă nicio îndoială privind susținerea Londrei pentru Kiev.

Ea a afirmat că sprijinul Marii Britanii pentru Ucraina va rămâne unul „de durată” și că „presiunea pe care o exercităm în numele Ucrainei va fi susţinută”.

De cealaltă parte, Vladimir Putin a susținut în repetate rânduri că este dispus să discute despre pace, avertizând însă că, în lipsa unui acord, armata rusă va continua să avanseze și să ocupe teritorii ucrainene.

Șefa MI6 a acuzat Rusia că utilizează o gamă largă de acțiuni hibride, situate „chiar sub pragul războiului”, pentru a destabiliza statele europene. Printre acestea se numără atacurile cibernetice asupra infrastructurii critice, drone care survolează aeroporturi și baze militare, activități agresive pe mare și sub mare, incendii, sabotaje și operațiuni de propagandă.

„Exportul haosului este o caracteristică, nu o eroare, a abordării ruseşti faţă de implicarea internaţională, şi ar trebui să fim pregătiţi ca acest lucru să continue până când Putin va fi forţat să-şi schimbe calculele”, a avertizat Metreweli.

Rusia neagă constant că s-ar afla în spatele incidentelor cu drone sau al atacurilor cibernetice care vizează țări occidentale și respinge acuzațiile privind eventuale planuri de atac asupra NATO, alianță care sprijină Ucraina încă de la invazia declanșată în 2022.

În discursul său, Metreweli – fostă șefă a departamentului de tehnologie al MI6, cunoscut sub numele de cod „Q” – a atras atenția și asupra riscurilor generate de noile tehnologii. Ea a menționat inteligența artificială, biotehnologia și calculul cuantic ca factori care schimbă rapid echilibrul de putere global.

„Roboţii şi dronele bazate pe inteligenţă artificială sunt excelenţi pentru producţia la scară largă, dar devastatori pe câmpul de luptă. Descoperirile care vindecă bolile pot crea, de asemenea, noi arme”, a spus șefa MI6.

Aceasta a avertizat că, pe măsură ce statele și corporațiile se întrec pentru supremație tehnologică, unele instrumente ar putea deveni „un nou vector de conflict și control”.

În fața acestor provocări, Metreweli a anunțat că MI6 va adopta o abordare mai activă și mai operativă.