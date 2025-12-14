Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina este pregătită să accepte garanții de securitate în locul aderării la NATO, ca parte a unui compromis menit să ducă la încheierea războiului cu Rusia.

El a explicat că, încă de la începutul conflictului, obiectivul Kievului a fost integrarea în NATO, considerată o garanție reală de securitate, însă această direcție nu a fost susținută de toți partenerii din SUA și Europa.

Președintele ucrainean a precizat că garanțiile de securitate bilaterale, în special cele oferite de SUA, alături de angajamente similare din partea statelor europene, Canadei și Japoniei, ar putea preveni o nouă invazie rusă. Potrivit lui Zelenski, aceste garanții ar trebui să fie obligatorii din punct de vedere legal.

„Încă de la început, dorinţa Ucrainei a fost să adere la NATO, acestea fiind garanţii reale de securitate. Unii parteneri din SUA şi Europa nu au susţinut această direcţie”, a spus el răspunzând la întrebările presei într-o discuţie pe WhatsApp. „Astfel, astăzi, garanţiile bilaterale de securitate între Ucraina şi SUA, garanţiile similare articolului 5 din partea SUA şi garanţiile de securitate din partea colegilor europeni, precum şi a altor ţări – Canada, Japonia – reprezintă o oportunitate de a preveni o altă invazie rusă”, a explicat Zelenski. „Şi este deja un compromis din partea noastră”, a precizat el.

Declarația marchează o schimbare semnificativă pentru Ucraina, în condițiile în care aderarea la NATO este prevăzută explicit în Constituția țării. Reuters notează că această concesie răspunde uneia dintre cererile-cheie formulate de Moscova încă de la începutul războiului.

Cu toate acestea, Zelenski a subliniat că Ucraina nu este dispusă să accepte cedări teritoriale. Rusia a cerut în mod repetat retragerea trupelor ucrainene din zone din estul țării și recunoașterea statutului neutru al Ucrainei, precum și interzicerea prezenței trupelor NATO pe teritoriul ucrainean.

Anunțul a fost făcut înaintea unor întâlniri la Berlin cu emisari americani și lideri europeni. Deși componența exactă a delegațiilor nu a fost făcută publică, un oficial american a confirmat că trimisul special al președintelui Donald Trump, Steve Witkoff, și Jared Kushner se deplasează în Germania pentru discuții.

Alegerea acestor emisari este văzută ca un semnal că Washingtonul consideră posibil un progres diplomatic, la aproape patru ani de la invazia Rusiei din 2022. Zelenski a declarat că Ucraina, SUA și partenerii europeni analizează un plan în 20 de puncte și că un armistițiu de-a lungul actualelor linii de front este luat în calcul.

Kremlinul a cerut anterior un angajament scris din partea Occidentului privind oprirea extinderii NATO spre est, inclusiv excluderea Ucrainei, Georgiei și Moldovei. Moscova a respins avertismentele NATO potrivit cărora Rusia ar putea reprezenta o amenințare directă pentru alte state europene.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a criticat declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, care a afirmat recent că Alianța trebuie să fie pregătită pentru un conflict de amploare. Potrivit Moscovei, aceste afirmații sunt considerate iresponsabile și lipsite de fundament.

„Pare a fi o declaraţie a unui reprezentant al unei generaţii care a reuşit să uite cum a fost de fapt al Doilea Război Mondial”, a declarat duminică purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Ei nu înţeleg nimic şi, din păcate, domnul Rutte, făcând astfel de declaraţii iresponsabile, pur şi simplu nu înţelege despre ce vorbeşte”, a adăugat Peskov.

Zelenski a atras atenția că sute de mii de ucraineni sunt în continuare fără electricitate, în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice și de apă. El a acuzat Rusia că prelungește conflictul prin bombardamente asupra orașelor și rețelelor civile, în timp ce negocierile diplomatice continuă fără discuții directe între Kiev și Moscova.