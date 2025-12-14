Victor Negrescu a subliniat că dialogul relansat la Berlin are o miză mult mai amplă decât încheierea conflictului din Ucraina, având implicații directe asupra stabilității regionale, a securității Uniunii Europene și a flancului estic al NATO. Potrivit acestuia, întâlnirile dintre SUA și Ucraina, la care participă și lideri europeni, marchează „un moment decisiv pentru pacea din Europa și securitatea României”.

În opinia europarlamentarului, aceste discuții reprezintă „o etapă importantă într-un conflict care a pus la încercare securitatea și reziliența întregii Europe”, într-un context geopolitic dominat de incertitudini, tensiuni militare și presiuni economice.

Victor Negrescu apreciază faptul că negocierile au intrat într-o fază activă, considerând că progresul dialogului este esențial pentru stabilitatea regională.

„Faptul că dialogul avansează este un semn necesar și încurajator”, afirmă acesta.

Totodată, vicepreședintele Parlamentului European avertizează că o pace grăbită sau fragilă ar putea genera consecințe negative pe termen mediu și lung. „Există motive de speranță. În același timp, este esențial ca orice acord să fie solid, echitabil și orientat spre viitor, nu o soluție temporară care riscă să creeze noi instabilități, inclusiv pentru perspectiva investițiilor în țara noastră”, subliniază Negrescu.

Oficialul european arată că România are interese clare și directe în rezultatul acestor negocieri, având în vedere poziția sa geografică și rolul său în regiune. Printre obiectivele considerate fundamentale se numără menținerea Mării Negre ca spațiu sigur, deschis și protejat, cu o prezență aliată consolidată, capabilă să descurajeze orice formă de destabilizare.

Un alt punct esențial vizează Republica Moldova, despre care Victor Negrescu afirmă că are nevoie de stabilitate, garanții de securitate și un parcurs european clar, fără riscul de a fi împinsă într-o zonă de incertitudine geopolitică. În același timp, apărarea alegerilor libere și a democrației trebuie să rămână o prioritate, în fața ingerințelor externe tot mai sofisticate.

În acest context, vicepreședintele Parlamentului European subliniază rolul României ca stat de frontieră al Uniunii Europene și al NATO, dar și ca actor responsabil în regiune.

„România are un interes direct și legitim în aceste discuții, ca stat de frontieră al Uniunii Europene și al NATO și ca actor responsabil în regiune”, afirmă Negrescu.

El precizează că Bucureștiul trebuie să susțină orice inițiativă care conduce la pace, cu o condiție esențială: aceasta să nu presupună compromisuri care să afecteze securitatea națională sau valorile democratice.

„Orice demers care aduce pace trebuie susținut atâta timp cât nu conduce la compromisuri privind securitatea și valorile democratice ale României”, mai spune europarlamentarul.

În final, Victor Negrescu insistă asupra faptului că pacea nu trebuie redusă la o simplă oprire a confruntărilor armate.

„Pacea durabilă înseamnă mai mult decât încetarea focului. Înseamnă siguranță, stabilitate și respect pentru voința cetățenilor”, concluzionează vicepreședintele Parlamentului European.

În viziunea sa, rezultatul discuțiilor de la Berlin va avea un impact decisiv nu doar asupra Ucrainei, ci și asupra modului în care Europa își va construi securitatea, economia și reziliența democratică în anii următori.