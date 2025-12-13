Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat un demers alături de eurodeputații Nils Ušakovs și Krzysztof Śmiszek, cu scopul de a menține un nivel adecvat al fondurilor europene alocate agriculturii. Inițiativa vizează consolidarea poziției statelor din Europa de Est în dezbaterile privind Cadrul Financiar Multianual al Uniunii Europene.

Potrivit europarlamentarilor implicați, agricultura reprezintă un sector strategic pentru securitatea alimentară, stabilitatea economică și coeziunea socială a Uniunii.

În cadrul demersului, Victor Negrescu a subliniat rolul esențial al agriculturii, în special pentru statele din Europa de Est, unde acest sector are o pondere majoră în economie și pe piața muncii.

„Agricultura este pilonul care menține stabilitatea economică și socială a Uniunii. Ca reprezentanți ai Europei de Est, avem responsabilitatea de a ne face vocea auzită și de a proteja fondurile care sprijină milioane de fermieri. Este esențial ca viitorul buget european să nu lase agricultura într-un con de umbră. În România, suprafața utilizată pentru agricultură ajunge la aproape 13,5 milioane de hectare (57% din suprafața totală a țării) iar 25% din forța de muncă a țării lucrează în agricultură, aproape 3,5 milioane de persoane, cel mai mare procent din UE”, a declarat europarlamentarul.

Demersul inițiat de Victor Negrescu a fost susținut de eurodeputați din mai multe state din Europa Centrală și de Est, precum și de oficiali guvernamentali și reprezentanți ai organizațiilor fermierilor. La discuțiile de la Bruxelles au participat, printre alții, Carla Tavares, coraportor pentru Cadrul Financiar Multianual, Armands Krauze, ministrul Agriculturii din Letonia, Violeta Mușat, secretar de stat în Ministerul Agriculturii din România, și Jacek Czerniak, viceministrul Agriculturii din Polonia.

Alături de aceștia, mai mulți europarlamentari și reprezentanți ai fermierilor din Europa Centrală și de Est au susținut necesitatea unei poziții comune pentru apărarea intereselor agriculturii în viitorul buget al UE.

Inițiativa vine într-un moment sensibil, în care discuțiile privind alocările bugetare europene post-2027 pun presiune pe finanțarea agriculturii, în contextul apariției unor noi priorități la nivelul Uniunii Europene. Reprezentanții statelor est-europene avertizează că diminuarea fondurilor destinate agriculturii ar putea avea efecte directe asupra securității alimentare și asupra stabilității economice regionale.