Furnizorii europeni de cloud cer reducerea dependenței UE de tehnologiile americane: „Mesajul nostru este simplu: protejăm Europa”

13 furnizori europeni de cloud, alături de parlamentari și ONG-uri, au cerut reducerea dependenței UE de tehnologiile americane. Ei susțin măsuri ale Comisiei Europene pentru a promova companiile locale și suveranitatea digitală, pe fondul tensiunilor geopolitice și al competiției tehnologice globale.

Furnizorii europeni de servicii cloud sprijină eforturile Uniunii Europene (UE) de a reduce dependența de tehnologiile americane și de a consolida industria digitală locală. La Bruxelles, pe 1 iunie, treisprezece furnizori europeni de cloud s-au alăturat unui grup de parlamentari europeni și organizații neguvernamentale pentru a susține inițiativele Comisiei Europene menite să întărească autonomia tehnologică a Europei și să încurajeze utilizarea companiilor locale în locul rivalilor din SUA.

Comisia Europeană urmează să anunțe miercuri un set de măsuri prin care își propune ca, în special în cazul achizițiilor publice sensibile, serviciile de cloud să fie furnizate de companii europene. În același timp, pachetul de politici urmărește stimularea producției de semiconductori fabricați pe teritoriul european, într-un context în care competiția globală în domeniul tehnologic se intensifică.

Aceste demersuri sunt motivate parțial de tensiunile geopolitice dintre Uniunea Europeană, SUA și China, dar și de dorința Europei de a recupera decalajul față de aceste mari puteri în domenii tehnologice strategice. Într-o scrisoare deschisă comună, consultată de Reuters, semnatarii afirmă că suveranitatea tehnologică înseamnă capacitatea Europei de a proiecta, înțelege, alege liber din surse proprii, precum și de a construi, opera și reglementa sistemele digitale pe care se bazează economia și societatea sa.

Printre semnatari se numără companii precum OVHcloud, Nextcloud, rețeaua socială Mastodon, compania Proton, dar și alte organizații precum Ecosia sau producătorul olandez de tehnologii cuantice QuantWare. Scrisoarea a fost susținută și de eurodeputați din grupul Verzilor din Parlamentul European, precum și de șase organizații civice, inclusiv Defend Democracy și Save Social.

„Mesajul nostru este simplu: Construim Europa, cumpărăm Europa, protejăm Europa”, a declarat eurodeputata Alexandra Geese.

Uniunea Europeană își intensifică eforturile pentru a-și reduce dependența de tehnologiile străine, în special de serviciile cloud americane și de semiconductorii proveniți din China. În acest context, Comisia Europeană urmează să prezinte pe 2 iunie un pachet de măsuri denumit „Suveranitate tehnologică”, care vizează consolidarea capacităților digitale interne și creșterea autonomiei strategice a blocului comunitar.

Propunerea include reglementări noi în domenii cheie precum cipurile, cloud computing-ul și inteligența artificială. Una dintre componentele centrale este „Legea privind dezvoltarea cloud-ului și a inteligenței artificiale”, menită să accelereze extinderea infrastructurii centrelor de date din Europa. Un alt pilon este „Legea cipurilor”, care urmărește reducerea dependenței de furnizorii externi și consolidarea securității lanțurilor de aprovizionare cu semiconductori.

În plus, Comisia Europeană dorește să încurajeze utilizarea soluțiilor software open-source în sectorul public, pentru a crește controlul asupra sistemelor digitale, a spori flexibilitatea și a evita blocarea contractelor cu furnizori unici. Documentul prevede și obligativitatea efectuării de evaluări ale riscurilor suverane pentru serviciile de cloud și inteligență artificială, cu scopul de a identifica alternative europene și de a crește reziliența digitală.

În ceea ce privește crizele de aprovizionare cu cipuri, Comisia își rezervă dreptul de a interveni prin prioritizarea producției pentru produse esențiale. De asemenea, este propus un mecanism comun de achiziții publice, prin care UE ar putea acționa ca achizitor central pentru statele membre aflate în dificultate.

Preocupările Bruxelles-ului sunt amplificate de faptul că furnizorii americani controlează în prezent aproximativ 70% din piața europeană de servicii cloud. Deși oficialii europeni susțin că aceste măsuri nu au caracter protecționist și nu vizează excluderea partenerilor externi, există riscul apariției unor tensiuni comerciale cu SUA.

În acest context, ambasadorul SUA la UE, Andrew Puzder, a avertizat recent împotriva tendințelor protecționiste ale blocului comunitar. La rândul lor, companiile americane au cerut UE să nu le limiteze accesul pe piață, argumentând că utilizarea serviciilor lor permite oricum europenilor să își controleze datele în mod corespunzător.