Airbnb intră sub reguli mai stricte în Europa. Mii de proprietăți riscă să dispară de pe platforme

Noile reguli europene pentru Airbnb și Booking au intrat în vigoare după 20 mai și impun condiții mai stricte pentru proprietățile închiriate pe termen scurt. Proprietarii trebuie să dețină un număr valid de înregistrare, iar platformele sunt obligate să elimine automat anunțurile care nu respectă această cerință. În Bulgaria, mii de locuințe listate online pot fi afectate de noile prevederi. Măsurile urmăresc combaterea evaziunii fiscale și creșterea transparenței în sectorul turistic.

Noile reguli aplicate platformelor precum Airbnb și Booking marchează una dintre cele mai importante schimbări de reglementare din sectorul închirierilor turistice pe termen scurt din ultimii ani. După data de 20 mai, fiecare proprietate listată trebuie să dețină un număr valid de înregistrare, în caz contrar anunțul fiind eliminat automat de pe platformă.

Măsura vine într-un context de expansiune accelerată a pieței europene de închirieri turistice. Potrivit datelor Eurostat, prin intermediul platformelor digitale au fost înregistrate peste 854 de milioane de înnoptări în 2024.

Tendința de creștere s-a menținut și în 2025. Numai în primele nouă luni ale anului au fost raportate 776 de milioane de înnoptări, ceea ce reprezintă o medie de aproximativ 86 de milioane pe lună. Dacă ritmul actual se păstrează, sectorul ar putea depăși pragul de un miliard de înnoptări până la finalul anului, ceea ce ar însemna un avans anual de circa 21%.

Cea mai importantă schimbare la nivel practic este obligativitatea existenței unui identificator oficial pentru fiecare proprietate oferită spre închiriere. Proprietarii care nu finalizează procedurile administrative necesare nu vor mai putea promova legal locuințele pe platformele digitale.

Autoritățile europene urmăresc prin această măsură reducerea economiei informale, combaterea evaziunii fiscale și creșterea gradului de transparență în sector. În Bulgaria, impactul ar putea fi semnificativ. Datele Asociației pentru Proprietăți și Inovații Turistice (ATII) arată că există peste 10.200 de proprietăți listate pe Airbnb și peste 15.100 pe Booking.com.

Pe lângă cerințele de înregistrare, noile reguli aduc și obligații suplimentare pentru persoanele care desfășoară activități de închiriere pe termen scurt prin intermediul platformelor digitale, scrie Novinite.

Deoarece utilizează servicii furnizate de companii străine, precum Airbnb și Booking, proprietarii sunt obligați să efectueze o înregistrare specială în scopuri de TVA, în baza articolului 97a din legislația privind taxa pe valoarea adăugată, fără posibilitatea de a beneficia de credit fiscal.

Pachetul de obligații include și plata taxei locale pentru brevet, achitarea taxei turistice și aplicarea unui impozit de 15% asupra veniturilor obținute din activitatea desfășurată. Acestora li se adaugă contribuțiile sociale obligatorii și costurile de întreținere ale proprietăților.

Noile cerințe modifică semnificativ modelul economic al închirierilor turistice pe termen scurt și cresc costurile de operare pentru proprietarii care activează în acest segment.

Specialiștii estimează că noile reglementări vor accelera procesul de reorganizare a pieței și vor reduce numărul proprietăților disponibile pentru închiriere pe termen scurt.

În condițiile în care cerințele administrative devin mai complexe, iar fiscalitatea este mai ridicată, o parte dintre proprietari ar putea renunța la activitatea desfășurată prin platformele turistice. O parte dintre aceștia sunt așteptați să își orienteze locuințele către piața închirierilor pe termen lung.

Pentru turiști, efectele vor fi mixte. Pe de o parte, noile reguli promit mai multă siguranță, standarde mai clare de funcționare și eliminarea anunțurilor ilegale sau frauduloase. Pe de altă parte, reducerea numărului de proprietăți disponibile și majorarea costurilor suportate de operatori pot conduce la creșterea tarifelor de cazare în cele mai căutate destinații turistice.

Autoritățile justifică înăsprirea regulilor prin necesitatea obținerii unor date reale privind dimensiunea sectorului. Până acum, instituțiile statului nu au dispus de statistici complete privind numărul exact al proprietăților închiriate și valoarea fluxurilor financiare generate de această activitate.