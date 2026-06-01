Vești de la Hidroelectrica pentru consumatori. Ce se întâmplă cu facturile românilor din iunie

Hidroelectrica menține și în luna iunie oferta de furnizare a energiei electrice la prețul de 0,45000 lei/kWh, fără taxe, pentru clienții casnici. Compania, care deservește aproximativ un milion de consumatori, continuă astfel politica de preț aplicată în luna mai. În paralel, Hidroelectrica a atins un nou record pe Bursa de Valori București, depășind pragul de 70 de miliarde de lei capitalizare. Contractele aferente ofertei au o perioadă de valabilitate de 12 luni.

Oferta este disponibilă în cadrul unor contracte cu o durată de 12 luni și vine în contextul în care compania și-a consolidat poziția atât pe segmentul producției de energie, cât și pe piața de furnizare.

În ultimii ani, societatea a atras un număr semnificativ de clienți casnici, devenind unul dintre cei mai importanți furnizori de electricitate din România. Strategia de menținere a unor prețuri competitive a contribuit la extinderea rapidă a portofoliului de consumatori.

Hidroelectrica a înregistrat recent un nou maxim al valorii de piață pe Bursa de Valori București, depășind pragul de 70 de miliarde de lei și atingând temporar nivelul de 72,4 miliarde de lei.

Acesta reprezintă un record absolut pentru piața de capital din România. De la începutul anului, acțiunile companiei au generat un randament de aproape 30%, cu aproximativ 10 puncte procentuale peste evoluția indicelui BET.

În contextul acestui rezultat, conducerea companiei a subliniat că performanța reflectă încrederea investitorilor în strategia de dezvoltare adoptată în ultimii ani.

„Faptul că am depășit pragul de 70 de miliarde de lei arată clar că piața are încredere în direcția în care mergem. Este rezultatul muncii din ultimii ani – investiții mai mari, continuarea proiectelor deja începute, proiecte noi și un efort constant de a face compania mai eficientă și mai adaptată la realitățile din energie. Ne-am asumat clar o direcție de diversificare și de hibridizare a portofoliului, prin integrarea capacităților de producție cu soluții de stocare și noi tehnologii. Vom continua în acest ritm, cu accent pe dezvoltare, digitalizare și pe crearea de valoare reală pentru acționari, contribuind în același timp la un sistem energetic mai stabil și mai curat în România”, a declarat Bogdan Badea, CEO Hidroelectrica.

Hidroelectrica a derulat în ultimii ani mai multe proiecte de modernizare, menite să simplifice interacțiunea cu utilizatorii și să eficientizeze procesele interne.

Strategia companiei a vizat digitalizarea completă a activităților esențiale, inclusiv facturarea, plata serviciilor și administrarea relației cu clienții. Obiectivul declarat a fost îmbunătățirea experienței utilizatorilor și creșterea gradului de încredere în serviciile oferite.

Un rol important în acest proces îl are platforma „IHidro”, prin intermediul căreia clienții pot consulta rapid informații despre consum, facturi și plăți. Totodată, compania a implementat sisteme moderne de management al relației cu clienții (CRM), care permit gestionarea mai rapidă și mai eficientă a solicitărilor primite.

Aceste investiții fac parte dintr-un program mai amplu de transformare digitală, prin care societatea urmărește creșterea eficienței operaționale și adaptarea la noile cerințe ale pieței.

Hidroelectrica rămâne cel mai mare producător de energie electrică din România și unul dintre principalii actori din sectorul energetic național.

Compania produce exclusiv energie verde și a deținut în ultimii cinci ani o cotă medie de aproximativ 27% din producția de energie electrică a țării. În mai puțin de patru ani de la extinderea activității de furnizare, societatea a devenit și cel mai mare furnizor de electricitate din România.

La 31 decembrie 2025, compania avea o cotă de piață de 17,4% la nivelul întregii piețe și de 18,6% pe segmentul concurențial.

Portofoliul administrat include 188 de hidrocentrale cu o putere instalată de peste 6,3 GW și parcul eolian Crucea Nord, care dispune de o capacitate instalată de 108 MW. În perioada mai-iunie 2026 este programată punerea în funcțiune a unei baterii de stocare în cadrul parcului eolian, cu o putere nominală de 36 MW și o capacitate de stocare de 72 MWh.